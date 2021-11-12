中職／第六隊暖身？中華電信冠名台灣大賽

中華職棒32年下半季例行賽進入白熱化階段，至11日止，統一7-ELEVEn獅隊仍暫居下半季龍頭，領先第二名的中信兄弟3場勝差，封王魔術數字M4，彷彿已經可以嗅到台灣大賽戰火的煙硝味。中華電信長期支持台灣棒球運動發展，今年將投入賽事冠名，並透過嶄新的運動轉播科技，為全國球迷帶來不同凡響的棒球饗宴。下半季賽程至21日止，尚有17場賽事，「2021CPBL中華電信台灣大賽」是否會由目前下半季領先的統一7-ELEVEn獅與上半季冠軍中信兄弟爭奪冠軍金盃？請大家拭目以待！
記者吳政紘/綜合報導
2021-11-12 19:21:16
中職32年球季歷經波折曾一度因疫情停賽達兩個月，隨後從閉門開打逐漸恢復到50%梅花座，直到11月初的100%全面開放，這是從2020年球季起，將近2年後，中華職棒首度全面開放觀眾進場。感謝全台人民與政府齊心對抗疫情，我們才有機會逐步恢復正常生活，受到疫情嚴重衝擊的中華職棒與各球團也能慢慢康復，這是非常感動的時刻。中華職棒下半季戰況激烈，眾所矚目的「2021CPBL中華電信台灣大賽」，有了中華電信加入冠名，相信將為中職年度盛事台灣大賽帶來不一樣的火花。
中華電信創新運動轉播科技不斷，在轉播規格上，去年台灣大賽中信兄弟4K多視角創下234萬總收視分鐘數，今年仍將持續提供，例行賽在洲際球場加入的4D全視角環景轉播，也將在總冠軍賽首度登場。MOD客戶按下快速鍵990(或「運動>4K多視角」)可免費欣賞4K多視角，Hami Video運動館客戶則是多視角與全視角一館雙享。。MOD客戶按下快速鍵990(或「運動>4K多視角」)可免費收看，Hami Video只要是運動館客戶即可收視。
聯盟邀請全國球迷朋友進場同歡，一同參與年度盛宴「2021CPBL中華電信台灣大賽」，以行動支持喜愛的球隊。不能親自到場也歡迎鎖定賽事直播，一起留下2021最美好的棒球回憶。