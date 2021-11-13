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18年異國婚姻破局　姚黛瑋自揭憂鬱症病史

▲姚黛瑋表示，新書中赤裸裸的分享自己歷經婚姻、更年期的巨變與深受憂鬱症的困境。（圖／狂飆的18鐵人提供）
▲姚黛瑋表示，新書中赤裸裸的分享自己歷經婚姻、更年期的巨變與深受憂鬱症的困境。（圖／狂飆的18鐵人提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-13 09:00:00

56歲的藝人姚黛瑋日前出席新書「狂飆的18鐵人：台灣經典賽事與備賽攻略」簽書分享會，首次文字創作，熱愛運動的姚黛瑋分享：「接到邀約時心情很驚喜，當下逆向思考浮現腦海，我想大家應該都會分享成功的經歷吧，那我就來分享自身棄賽的經驗！」

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▲姚黛瑋靠鐵人三角克服憂鬱症（圖／狂飆的18鐵人提供）
▲姚黛瑋靠鐵人三角克服憂鬱症（圖／狂飆的18鐵人提供）
姚黛瑋2年前透露和大11歲的加拿大籍老公錢伯陞離婚，歷經婚姻與演藝人生起伏，她坦言曾陷在憂鬱症的困境中，慶幸誤打誤撞的接觸三鐵運動，從中學會克服與征服自我，走出泥濘的過往，曾經以為不能沒有伴侶，現在一個人活得超開心的，提到創作靈感來源，姚黛瑋直言：「我喜歡在早晨淋浴，水花打在身上，整個靈感源源不絕的湧現，多年來我的演藝構思都靠淋浴激發靈感！」

▲姚黛瑋笑說45歲時重返大學讀書接受挑戰，歷經更年期，56歲還在玩鐵人三項，好友都直呼不可思議。（圖／翻攝姚黛瑋臉書）
▲姚黛瑋笑說45歲時重返大學讀書接受挑戰，歷經更年期，56歲還在玩鐵人三項，好友都直呼不可思議。（圖／翻攝姚黛瑋臉書）
而近來演出八點戲劇眷村大嬸的角色，姚黛瑋表示：「劇中的角色是我對逝去的母親的致敬，感謝母親，讓我的人生思考總是由逆境中出發，樂觀看待人生！邊演著邊想念母親，也回味著童年往事，感謝熱血的母親給予，讓我有著對事情不輕易放棄的韌性。」姚黛瑋還說：「前陣子有感而發的對演藝圈想萌生退意，但想到淑芳阿姨依然活躍演藝事業，讓我又萌生繼續奮鬥的活力！」

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