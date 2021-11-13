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鼓山汽車旅館雙屍　高雄警毒品批發中心溯源

▲高雄鼓山汽車旅館雙屍案又有重大進展，高雄市警察局刑事警察大隊持續向上溯源緝毒，在左營區查獲一處毒品分裝工廠，現場查獲毒咖啡包3931包、毒品愷他命10包、一粒眠29顆等贓證物。（圖／中央社）
▲高雄鼓山汽車旅館雙屍案又有重大進展，高雄市警察局刑事警察大隊持續向上溯源緝毒，在左營區查獲一處毒品分裝工廠，現場查獲毒咖啡包3931包、毒品愷他命10包、一粒眠29顆等贓證物。（圖／中央社）

中央社

2021-11-13 07:04:30

（中央社記者洪學廣高雄12日電）鼓山區汽車旅館情侶雙屍案，高雄檢警溯源緝毒，連日來查獲3931包毒咖啡，重量超過13公斤。包括幕後金主夏姓男子等6人到案，其中3人經高雄地院裁定羈押。

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為追查這個毒品上游批發大盤，高雄市刑大偵三隊會同特勤中隊，以及林園、左營警分局共組專案，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送雄檢偵辦，警方今天記者會說明案情。但夏男面對檢方複偵三緘其口，毒窩據點負責人陳男、涉嫌購毒的何男等3人經複訊後遭檢方聲押獲准。

20歲洪姓男子與女友6日中午發現陳屍入住的鼓山區這間汽車旅館房間浴缸，桌上還有不明白色粉末。高雄檢警專案小組溯源緝毒，7日查獲曾來訪的21歲柯男、18歲蔡女，起獲愷他命5包、咖啡包139包。

檢警先破獲3人販毒集團，查獲毒品咖啡包204包（毛重1114公克）、毒品K他命31包（毛重807.5公克）等贓證物，經分析研判後指向背後有一犯罪集團指揮操縱。

檢警同步攻堅，9日在左營區一處毒品分裝工廠陸續逮捕陳男、胡男，並追出幕後金主23歲夏男。查扣毒品咖啡包393

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
1包（毛重13762公克）、毒品愷他命10包（毛重13公克）、一粒眠29顆、現金新台幣58萬1200元、點鈔機等贓證物。（編輯：黃世雅）1101112

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