鼓山汽車旅館雙屍　高雄警毒品批發中心溯源

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20歲洪姓男子與女友6日中午發現陳屍入住的鼓山區這間汽車旅館房間浴缸，桌上還有不明白色粉末。高雄檢警專案小組溯源緝毒，7日查獲曾來訪的21歲柯男、18歲蔡女，起獲愷他命5包、咖啡包139包。
檢警先破獲3人販毒集團，查獲毒品咖啡包204包（毛重1114公克）、毒品K他命31包（毛重807.5公克）等贓證物，經分析研判後指向背後有一犯罪集團指揮操縱。
檢警同步攻堅，9日在左營區一處毒品分裝工廠陸續逮捕陳男、胡男，並追出幕後金主23歲夏男。查扣毒品咖啡包393
1包（毛重13762公克）、毒品愷他命10包（毛重13公克）、一粒眠29顆、現金新台幣58萬1200元、點鈔機等贓證物。（編輯：黃世雅）1101112
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