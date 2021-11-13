NBA／皮朋新書透露：三連霸公牛會擊敗勇士杜柯超級隊
1990年代的公牛王朝拿下6座總冠軍，開啟兩度三連霸的可怕成績，更在1995-1996年球季打出72勝的超級紀錄，但2015-2016年球季，勇士隊搶下73勝9敗戰績，超越公牛隊，不過到底這兩支球隊碰頭，誰會佔上風？
記者吳政紘/綜合報導
2021-11-13 10:09:38
前公牛王朝成員Scottie Pippen(皮朋）就解釋他認為公牛會在6場KO對手，勇士隊擁有Steph Curry、Klay Thompson、Draymond Green、Kevin Durant等超強球星。
Scottie Pippen在新書「難以阻擋」中的一段是這樣寫下：
Dennis Rodman 還是 Draymond Green勝出？Dennis。Luc Longley還是Andrew Bogut/JaVale McGee誰當中鋒比較出色？Luc。
Michael Jordan 或 Klay Thompson誰當得分後衛較好？Michael
我還是Kevin Durant誰當小前鋒較佳？你都可以選擇其中一位
我們唯一比較弱的就是Steph Curry比Ron Harper佔上風。
還有一件事：勇士板凳沒有人比Toni Kukoc更有技巧。
Scottie Pippen不但在新書大膽預測，他還認為，這場系列賽若要開打，6場就結束了，因為公牛隊從來沒打過第七戰。