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NBA／皮朋新書透露：三連霸公牛會擊敗勇士杜柯超級隊

▲公牛王朝成員高舉冠軍獎盃慶祝，左起：Dennis Rodman、Michael Jordan、Scottie Pippen、Ron Harper、Phil Jackson。（圖／美聯社／達志影像）
▲公牛王朝成員高舉冠軍獎盃慶祝，左起：Dennis Rodman、Michael Jordan、Scottie Pippen、Ron Harper、Phil Jackson。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-13 10:09:38

1990年代的公牛王朝拿下6座總冠軍，開啟兩度三連霸的可怕成績，更在1995-1996年球季打出72勝的超級紀錄，但2015-2016年球季，勇士隊搶下73勝9敗戰績，超越公牛隊，不過到底這兩支球隊碰頭，誰會佔上風？

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前公牛王朝成員Scottie Pippen(皮朋）就解釋他認為公牛會在6場KO對手，勇士隊擁有Steph Curry、Klay Thompson、Draymond Green、Kevin Durant等超強球星。

Scottie Pippen在新書「難以阻擋」中的一段是這樣寫下：

Dennis Rodman 還是 Draymond Green勝出？Dennis。Luc Longley還是Andrew Bogut/JaVale McGee誰當中鋒比較出色？Luc。

Michael Jordan 或 Klay Thompson誰當得分後衛較好？Michael

我還是Kevin Durant誰當小前鋒較佳？你都可以選擇其中一位

我們唯一比較弱的就是Steph Curry比Ron Harper佔上風。

還有一件事：勇士板凳沒有人比Toni Kukoc更有技巧。

Scottie Pippen不但在新書大膽預測，他還認為，這場系列賽若要開打，6場就結束了，因為公牛隊從來沒打過第七戰。

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