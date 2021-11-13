NBA／伊古拉達挺厄文：史上第4強控衛 現役僅次柯瑞
籃網球星Kyrie Irving因拒打疫苗至今還未出賽過，日前傳出入選75大歷史偉大球星卻被踢出，勇士精神領袖Andre Iguodala力挺這位小老弟，直說他是史上第4強的控衛，現役只有Stephen Curry勝過他。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-13 10:28:58
今年恰逢NBA75周年，官方特地票選出75大球星，包含Kobe Bryant、LeBron James、Curry等退役和現役球星都有入選，不過美國媒體《The Sportsrush》認為Irving有入選但最終被踢出名單，還有網友放上截圖佐證。
Iguodala在推特上發表他的看法，「Irving不是前75大球星嗎？我同意他至少是前20。」他還告訴《the Athletic》的記者Sam Amick，「找出20個比他還要好的球員，我等著，我有時間。」
Iguodala更進一步表示，Irving是有史以來第4偉大的控衛，只有Magic Johnson、Isiah Thomas和Curry勝過他，「我只允許你們說他們比Irving更好。至於CP(Chris Paul)我沒意見，但我支持Irving。」