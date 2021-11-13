中職／家扶兒寫信釣出吉力吉撈親回暖爆　球場相見歡

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頂新和德文教基金會創辦人魏應充為鼓勵更多孩子走到戶外，透過「接棒未來」公益計畫陸續邀請社區棒球隊和公益團體夥伴所協助的弱勢童，觀看職棒比賽或體驗棒球活動。巴拉林是眾多受惠兒童中的一位。
生活辛苦的壓力讓巴拉林沒想過能參加棒球活動，所以一聽到有機會能夠踏進天母棒球場進行球場體驗和味全龍球隊練球，便迫不及待的報名，活動後更主動寫感謝信，並期望能夠有機會至球場觀賽並與偶像吉力吉撈．鞏冠見面，這封信被新北市家扶基金會貼在臉書上，同是排灣族的吉力吉撈．鞏冠獲悉後，立刻回覆將送巴拉林一顆簽名球。
頂新和德文教基金會和味全龍也為此替巴拉林圓夢，邀請巴拉林一家來看球賽，並安排他與偶像吉力吉撈．鞏冠於賽前見面，全家人穿著排灣族服飾出席，巴拉林面對偶像很害羞，他也準備了另一封手寫信和遠在台東的奶奶親手做的傳統零錢包送給吉力吉撈。同樣來自台東縣海端鄉的邱辰也主動和巴拉林一家聊天話家常，讓現場充歡笑聲不斷。
新北市家扶中心主任林夢萍表示，非常感謝頂新和德文教基金會及社工同仁的牽線，讓孩子有機會踏上棒球場，近距離一睹職棒球員的英姿，對弱勢兒少是相當難得的機會。
林夢萍也說，今年受疫情影響，許多家庭經濟受衝擊，需要社會大眾的愛心支持，邀請民眾一起加入幸福推手行列，捐助歲末送暖禮物「家庭禮物卡」，新北家扶希望能夠預計募集3,150,000元，提供2,100戶家庭各1,500元家庭禮物卡。