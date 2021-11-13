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中職／家扶兒寫信釣出吉力吉撈親回暖爆　球場相見歡

▲味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠送給巴拉林簽名球。（圖／味全龍提供）
▲味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠送給巴拉林簽名球。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-13 12:03:05

就讀國小五年級的排灣族學童巴拉林，日前參與「迷你龍將一日體驗」公益活動後，忍不住內心激動，寫下感謝信給主辦活動的味全龍和頂新和德文教基金會，他央求居中的新北市家扶社工老師傳達他的心聲，還許下小心願，希望他的偶像–味全龍球星吉力吉撈．鞏冠能看見他的信，巴拉林今天美夢成真，不僅拿到吉力吉撈的簽名球，還跟偶像近距離見面。

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▲味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠送給巴拉林簽名球。（圖／味全龍提供）
▲味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠送給巴拉林簽名球。（圖／味全龍提供）
巴拉林一家是新北市家扶中心關懷的經濟弱勢對象，爸爸在工廠擔任送貨司機，媽媽照顧家中五位子女和年邁行動不便且為重度身障的祖父，一家八口住在工廠旁的鐵皮屋，全家都是棒球迷， 假日四兄弟拉著妹妹一起打棒球，他們的球只拿來傳接球，他們會自己做紙球來打擊（內層石頭加廢紙或紙箱），一層一層堆疊在用膠帶黏在一起，只是為了保護他們的棒球。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充為鼓勵更多孩子走到戶外，透過「接棒未來」公益計畫陸續邀請社區棒球隊和公益團體夥伴所協助的弱勢童，觀看職棒比賽或體驗棒球活動。巴拉林是眾多受惠兒童中的一位。

生活辛苦的壓力讓巴拉林沒想過能參加棒球活動，所以一聽到有機會能夠踏進天母棒球場進行球場體驗和味全龍球隊練球，便迫不及待的報名，活動後更主動寫感謝信，並期望能夠有機會至球場觀賽並與偶像吉力吉撈．鞏冠見面，這封信被新北市家扶基金會貼在臉書上，同是排灣族的吉力吉撈．鞏冠獲悉後，立刻回覆將送巴拉林一顆簽名球。

頂新和德文教基金會和味全龍也為此替巴拉林圓夢，邀請巴拉林一家來看球賽，並安排他與偶像吉力吉撈．鞏冠於賽前見面，全家人穿著排灣族服飾出席，巴拉林面對偶像很害羞，他也準備了另一封手寫信和遠在台東的奶奶親手做的傳統零錢包送給吉力吉撈。同樣來自台東縣海端鄉的邱辰也主動和巴拉林一家聊天話家常，讓現場充歡笑聲不斷。

新北市家扶中心主任林夢萍表示，非常感謝頂新和德文教基金會及社工同仁的牽線，讓孩子有機會踏上棒球場，近距離一睹職棒球員的英姿，對弱勢兒少是相當難得的機會。

林夢萍也說，今年受疫情影響，許多家庭經濟受衝擊，需要社會大眾的愛心支持，邀請民眾一起加入幸福推手行列，捐助歲末送暖禮物「家庭禮物卡」，新北家扶希望能夠預計募集3,150,000元，提供2,100戶家庭各1,500元家庭禮物卡。


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