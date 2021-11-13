大二生開刀風波延燒！成醫遭爆減醫師薪「一年少50萬元」
成大醫院日前爆出，讓大二學生「代刀」替病患進行縫合手術有違法疑慮，引發爭議；近日再被網友在Dcard上爆料，成醫因疫情期間業績不佳而減薪，院方找各種理由扣醫師薪水，主治醫師一年少50萬元以上，又找各種裡有延遲發放績效，根本是看「院長心情發」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 11:52:21
一名成大學生11日以「「成大醫院減薪！」」為題，在Dcard上爆料，他表示，成大醫院從新院長上任後，剛好遇到疫情，但是在大家忙著防疫之時，居然大幅減薪所有人的薪水，光是主治醫師1年就可能少50萬以上、住院醫師一年也少6到18萬元左右，醫院給出的理由是「疫情期間醫院的業績不如之前的同期」，同時他也質疑，可是疫情期間全台灣哪家醫院有辦法業績成長？
原PO表示，連發放績效獎金，也都是看院長心情，「前院長是1月績效2月就發，現在是1月績效拖到4、5月才給」，完全看院長心情，還要求兼做AI相關業務，根本是抱持著「一種又要馬兒好，又要馬兒不吃草的概念」，再加上苛扣薪水，導致友科主治醫師一年內離職將近一半的人。
原PO也提到，住院醫師因工作緣故延遲下班，醫院還規定不能申請加班費，理由是住院醫師加班實屬自願，如果有加班事實，主治醫師應該勸他下班休息，「假設主治醫師強迫住院醫師工作，該主治醫師要自己出加班費」。
原PO質疑，一個要接受數年專科訓練的住院醫師就算被迫要加班，也不可能申請加班費害主治醫師被扣錢，這樣的制度合理嗎？
對此，成大醫院發表聲明指出，此為網路不具名言論，且無法證實為本院員工身分，成大醫院是公立醫院，薪資依政府法令規定辦理。成醫有多元且開放的溝通管道，歡迎員工依醫院正式溝通管道表達意見，以達到雙向溝通。（編輯：孫唯容）