NBA／哈登轟本季新高39分　籃網退鵜鶘收2連勝

布魯克林籃網今(13)日作客出戰紐奧良鵜鶘，James Harden全場轟下本季新高39分，不讓開季手感火燙的Kevin Durant專美於前，後者挹注28分，率籃網最終以120:112收下2連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-13 12:22:24
Kyrie Irving因拒打疫苗持續禁賽中，籃網開季僅靠KD一人獨撐，此役前場均29.5分、8.5籃板和5助攻，皆高於生涯平均，在官方MVP排行榜第1，勝過包含帶領勇士佔據西區榜首的一哥Stephen Curry。
今天一開賽籃網就取得領先，首節KD攻下9分，Harden也有7分，並在第三節拉開雙位數差距，但第四節剩下26秒時被追到只差5分，好在Harden和KD連續4罰俱中，有驚無險收下勝利。
開季有些掙扎的Harden近期終於找回狀態，前役繳出「大三元」後，今天狂飆三分球，出賽38分鐘中轟下39分，包含三分球10投6中，外帶12助攻5籃板，KD則貢獻28分8助攻7籃板，先發後衛Joe Harris也有24分進帳。
賽後Harden表示，球隊在終結比賽方面需要做得更好，但這就是一個過程要好好學習，對於自己的表現，「我的感覺越來越好，很舒服自在，也更加有自信了。」