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NBA／Curry狂砍40分！勇士三節打卡屠公牛　喜迎7連勝

▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-13 13:35:41

金州勇士今(13)日繼續出戰東區強權芝加哥公牛，在陣中主將Stephen Curry全場攻下40分的表現下，他們終場以119:93贏球，拿下近期的7連勝，戰績繼續在全聯盟領跑。

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賽前有消息指出Draymond Green可能不會上，不過本場比賽他還是帶傷出賽，也鼓舞了球隊在防守端的氣勢，今天讓開季狀態也不錯的公牛，在進攻節奏上屢屢受挫，有兩節得分低於20分。

Curry這一場前兩節就已經攻下了15分，第3節更是一人拿到了15分，與此同時公牛全隊這一節也才只有17分，他的好表現也讓勇士在三節打完就拉開了24分領先。

末節勇士維持平盤，公牛也無力反撲，比賽最終就在相當懸殊的比數下結束。Curry這一場出賽34分鐘，24投15中狂砍40分，另有5助攻和4籃板，火力完全釋放。

勇士其他球員方面，Andrew Wiggins攻下15分，Jordan Poole得到14分，Green繳出9分9籃板7助攻，全隊總計11分人有分數進帳。公牛以Zach LaVine的23分為最高，D.DeRozan手感不佳，只有18分。

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