公投說明會　曾文生戰黃士修：期待核四才是台灣缺電主因

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曾文生指出，2016年蔡英文上任備轉容量只剩1.64％，當年all in核四，至今核四沒辦法發電，是造成今天供電挑戰的罪魁禍首，提案人卻說核電是解決供電現況的最佳辦法，錯把病灶當解藥，不斷欺騙台灣人。
公投說明會首場下午1點開始，由正方黃士修先發言，曾文生後發言。黃士修質疑，執政黨一再要發展再生能源，但執政黨不敢說的是，再生能源在蔡總統執政四年下只增加0.6%，問題很多；而回到核四議題，福島核災十年，沒有人因此死亡或罹癌，如果大家知道這點，還會反核嗎？有火山噴發的日本願意重啟核電，台灣卻還有很多反核人士。
黃士修質疑，經濟部發布文宣說有6大理由不能重啟核四，但所謂「安全測試未經原能會通過」，早在2014年8月20日，經濟部就曾公告核四1號機完成安檢、驗證符合安全設計的官方要求，資料至今還在官方網站上，系統試運轉的工程測試數據，在封存前就做出來，原能會是「還沒審查」，跟所謂「沒通過」差距很大，經濟部是在扭曲事實誤導大眾。
「核四最大問題，就是沒辦法運轉、無法重啟，」曾文生說，公投理由書說核四已經完成測試，這是謊言。那是當年的政府辦的安檢，而非原能會審查通過的試運轉測試，就是因為試運轉過不了，所以自己辦模擬考，再對外宣稱通過。
此外，就是核廢料的問題，曾文生說，馬前總統最喜歡說把核廢放到他家，表達對核四、核廢料的熱愛，但全世界沒有一個國家會同意這麼做，馬時總桶也告訴大家，世上有很多方法可以把核廢料回收再利用，但沒有告訴各位的事，核廢處理後還是要放回台灣，還是要找地方存放。
曾文生強調，核廢料的爭議在台灣始終沒有共識，在台灣的核一乾式貯存場，從前新北市長朱立倫到現任市長侯友宜未同意使用，地方首長對於重啟都一律都保留甚至反對，這不是政治攻防，這是台灣的安全問題，更是少數的跨黨派共識。
曾文生批，黃士修說核災不可怕，因為沒有人因為核災而死，這個說法缺乏同理心，福島核災的狀況，大家都歷歷在目，數十萬居民無家可歸，過了十年那個地方問題沒有解決，討論核四好壞，也要討論人性關懷。核能使用不只是科學問題跟理論，就可以解決，還牽涉到倫理，最重要的無論如何就是要有同理心，核四重啟只是不切實際的意識型態。