攜西港文化祭「回刈」　王船踩街超熱鬧

三年一科的台灣第一香西港香，先前因疫情影響並未辦遶境活動，疫情趨緩後決定將在12月24日起三天，復辦西港刈香三天的遶境活動，而第二屆攜西港文化祭也在今（13）、明兩天在西港慶安宮熱鬧登場，活動除安排陣頭表演外，更打造長17尺、寬5.5尺的「王船」作為本屆主視覺裝置藝術，並讓民眾體驗拉王船遊行踩街。





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