攜西港文化祭「回刈」　王船踩街超熱鬧

三年一科的台灣第一香西港香，先前因疫情影響並未辦遶境活動，疫情趨緩後決定將在12月24日起三天，復辦西港刈香三天的遶境活動，而第二屆攜西港文化祭也在今（13）、明兩天在西港慶安宮熱鬧登場，活動除安排陣頭表演外，更打造長17尺、寬5.5尺的「王船」作為本屆主視覺裝置藝術，並讓民眾體驗拉王船遊行踩街。
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西港商圈理事長曾詠瑋指出，今年西港刈香受疫情影響延至12月下旬舉辦，商圈與南寶樹脂及慶安宮合作，以「回刈」為主題，將文化祭融入刈香元素，規劃「王船展覽」、「剪紙展覽」及「彩盤展覽」等三大主題展區，盼讓參與民眾在香科前夕先浸潤在遶境氛圍。
台南市政府表示，去年文化祭湧入近3萬人，創造300萬營收，其中有近30萬是振興券，因此今年西港商圈為了擴大振興券效益，配合攜西港文化祭推出「紙本五倍券放大五倍」的促銷活動，前55名有攜伴的民眾，只要持200元紙本五倍券到服務台即可兌換1,000元現金抵用券，於文化祭活動期間都可以消費使用。
此外，西港商圈也在文化祭期間推出一系列「攜西港」文創商品及摸彩的優惠活動，除了現金消費滿百送摸彩券外，只要持五倍券消費，就能再多獲得一張摸彩券，消費越多越有機會抽中iPhone 13及家電等萬元禮品；經發局表示，西港商圈店家配合文化祭期間推出一系列優惠活動，歡迎大家來逛市集、看表演，更要順路至周邊商圈旅遊購物，消費滿百還可至台南購物節網站登錄發票，有機會將價值830萬元全新美宅、Lexus或TOYOTA油電車及宏佳騰智慧電車等大獎輕鬆帶回家。