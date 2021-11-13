找回被遺落歷史 立法院議政博物館展出「北溝傳奇」文物

國民政府播遷來台初期，國立故宮博物院曾將國寶文物暫放臺中霧峰北溝長達 15 年，立法院首度與故宮館際合作，將「北溝傳奇 - 故宮文物遷臺後早期歲月」特展，移至立法院議政博物館展出，讓中南部地區的民眾回顧故宮文物在北溝的傳奇歲月，展期自即日起至 111 年 2 月 13 日止，週一至週六開放自由參觀及團體預約，週日則僅受理團體預約。

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院與故宮博物院今 (13) 日在台中霧峰的立法院民主議政園區為特展舉行開幕典禮，立法院秘書長林志嘉、故宮博物院長吳密察、立法黃國書、何欣純與現場貴賓一起為活動揭幕。

林志嘉在致詞時表示，立法院近年來致力於提升首都圈外的服務能量，也盼強化在地連結，因此繼臺灣議會設置請願運動百年展與在地的林獻堂博物館合作，並將精華展移師臺北院區展出，將霧峰作為民主之鄉的精神「帶出去」，這次則與故宮合作北溝傳奇特展，不僅是將北溝的文獻史料「帶回來」，也是將霧峰的歷史「找回來」。

這次立法院議政博物館與國立故宮博物院的合作，不僅是館際合作重要的里程碑，對霧峰在地的文化歷史傳承也深具意義。開展後，中南部地區民眾不用再專程北上看展，只要到議政博物館就能重溫當年故宮文物暫存北溝的傳奇歲月，並觀賞一流的展覽饗宴，歡迎國人踴躍看展。

故宮院長吳密察則指出，故宮國寶因為戰爭在中國大陸輾轉流離，後來在 1950 年抵達台灣，存放在霧峰北溝長達 15 年，當年物質條件不如現在，但前輩在艱苦的環境，保存整理文物，建立故宮最初的帳冊，奠定在臺的基礎。

立法黃國書則說，當初在故宮北院看到北溝展，就與故宮積極想將此展移回台中展覽，最後經過多次會勘，選擇立法院議政博物館。感謝故宮前副院長莊嚴先生，保存、整理許多北溝的影像資料，也感謝莊嚴先生的兒子莊靈先生提供給故宮展出，為霧峰的歷史留下珍貴的紀錄。

立法委員何欣純說，許多耆老都知道故宮國寶曾在霧峰北溝，但年輕的一輩卻已不知道，很開心這段被遺忘的歷史可以回到霧峰，讓在地的觀點與故宮連結。

立法院議政博物館指出，北溝傳奇特展的展示內容包含：「文物遷臺」、「典守維護」、「清查點驗」、「編輯出版」、「展覽傳播」、「臺北復院」等 6 大單元，展示相關歷史影像及檔案文獻。