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春節居檢違規「細分級距」裁罰　莊人祥透露2種可能方案

▲莊人祥說明，針對春節居簡方案，未來最低裁罰額度會再加重，或是認定擅離的最低時數，從小於２小時，改為小於１小時。（圖／NOWnews資料照片）
▲莊人祥說明，針對春節居簡方案，未來最低裁罰額度會再加重，或是認定擅離的最低時數，從小於２小時，改為小於１小時。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 14:33:48｜2021-11-13 14:40:28

流行疫情指揮中心日前宣布春節檢疫放寬，後4天或後7天可採居家檢疫，指揮官陳時中今天表示，針對春節若違反居家檢疫規定，將細分裁罰級距，每個級距都會加強處分；對此，發言人莊人祥說明，未來最低裁罰額度會再加重，或是認定擅離的最低時數，從小於２小時，改為小於１小時。

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陳時中表示，針對春節若違反居家檢疫規定，最高開罰100萬元，且將細分裁罰級距，每個級距都會加強處分。

對此，莊人祥指出，針對春節專案，將12月14日開始，針對違規民眾，裁罰方向確實朝向指揮官所言進行，舉例來說，原來擅離的時間不到兩個小時，會採取罰最低額度10萬，而春節方案，可能會改為加重最低裁罰額度，金額將大於10萬，或是認定擅離的最低時數，從小於２小時，改為小於１小時。

至於如何稽查？莊人祥表示，未來會再跟內政部的詳細討論，再行公佈給民政系統端知曉。

目前現階段，依據傳染病防治法規定，受檢疫者發生擅離住家或指定地點，擅離2小時內罰最低金額10萬元，2至6小時內罰20萬元，6至24小時內罰30萬元，24至72小時內罰60萬元，72小時以上則罰最高金額100萬元。（編輯：孫唯容）

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