親子藝文季小丑劇團打頭陣 蔡其昌化身幸福超人

由海灣繪本館所舉辦的幸福親子藝文季今年已邁入第八年，從即日起將在海線展開為期三個月的親子藝文活動。今邀請來 Mr.YES 小丑劇團演出，為今年的幸福親子藝文季拉開序幕。

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立法院副院長蔡其昌表示，這是第 8 年舉辦幸福親子藝文季，這些年來非常感謝地方團體以及議員王立任、楊典忠、施志昌的支持，最感謝繪本館的團隊每一次都規劃這麼好的節目，現在藝文季已經不只是海線的親子會來參加，市區也有不少家長會帶著小朋友來參與， 8 年來海灣繪本館已經成為一個大人小孩都喜愛的品牌。

蔡其昌也提到，除了今開幕請來了小丑劇團的演出，今年繪本館也持續和紙風車劇團合作，接下來的藝文季中會有紙風車的戲劇表演，同時今年也邀請到國立台灣交響樂團進行演出。雖然受到疫情影響，演出場次有減少，但我們把演出規模變大，相信這會是一個非常適合大人小孩一起同樂的活動。

蔡其昌說，繪本館多年來持續的耕耘，就是希望讓偏鄉的孩子也有機會接觸這些藝文活動，更重要的是讓家長與小朋友同樂，對親子關係的發展也很有幫助，這麼多年來感謝社會各界的支持，我們會繼續努力。

現場除了小丑劇團「最佳拍檔」帶來精彩的魔術、特技馬戲表演外，繪本館也準備了 8 週年紀念著色畫，孩子完成後可以獲得海灣繪本館的惜福書兌換券，現場兌換二手童書，下午繼續有週末故事派的活動，由繪本館的故事講師來為孩子們帶來動聽的童話故事。繪本館園區內還有沙坑和鞦韆，館內有一千冊的館藏提供孩子們自由閱讀，搭配以上讓大家度過一個美好的親子家庭日。