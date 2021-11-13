高嘉瑜喊打高端賺到！莊人祥：屬於「加打」非增加免疫力
中央流行疫情指揮中心宣布，因應民眾緊急出國需求，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，間隔28天即可依外國要求，混打2劑A、BNT或是莫德納疫苗，遭到各界質疑「打高端根本白打」，而民進黨立委高嘉瑜則直呼「賺到了」，覺得這樣可以打4劑；對此，發言人莊人祥強調，為了出國才需要做「加打」， 不是為了加強免疫力。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 14:55:02｜2021-11-13 14:56:25
針對高端開放混打引發爭議，今天上午陳時中再次說明，此舉是考量出國求學的年輕族群，屬於特殊出國需要的變通措施，如果沒有出國需要、當地國沒有要求，就不用這樣做，因為高端疫苗接種後生成抗體足夠。
在下午記者會，莊人祥表示，高端疫苗目前在推廣到有國際認證，還需要時間，而高端也在其他國家做第三期臨床中，現階段部分國家，像是美國還未承認高端疫苗，考量民眾的入境困難，指揮中心才開放混打。
至於打了4劑是否會有副作用？莊人祥認為，高端是次單位蛋白疫苗，與其他疫苗如mRNA、腺病毒載體疫苗等機轉不同，普遍認為只要間隔滿28天，不會有明顯的副作用。
莊人祥也強調，針對有出國需求才需要做「加打」，也不能完全算是混打，更不是為了加強免疫力，確切有需求的學生人數，還需跟教育部做確認。（編輯：孫唯容）