宏都拉斯總統葉南德茲「畢業旅行」 蔡英文盼兩國續扶持
蔡英文總統今(13)日在總統府與宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)會面，由於葉南德茲即將卸任，這趟行程也被視為葉南德茲的畢業旅行。宏都拉斯將在28日舉行總統大選，反對黨候選人揚言當選後將與台灣斷交，蔡英文除了預祝宏國大選順利舉行，也期待未來雙方持續相互扶持。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-13 15:22:57｜2021-11-13 15:25:35
蔡英文在致詞時表示，這是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，今年也是中華民國和宏都拉斯建交80週年，葉南德茲總統伉儷在此時率團來訪，意義非凡。蔡總統也指出，台灣市面上的白蝦主要來源就是宏都拉斯，還有許多宏都拉斯的農漁牧產品，也非常受到台灣人民的喜愛，宏都拉斯的咖啡是她的最愛。
葉南德茲致詞時表示，非常感謝蔡總統及所有工作團隊對他們的歡迎，這次他率團來到中華民國台灣想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」，在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。
宏都拉斯已經6年沒有在聯合國大會為台灣發言，因此兩國邦交一直受到關注，在野黨「自由重建黨」總統候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表態若當選會與台灣斷交、與中國建交。選前民調自由重建黨大幅領先執政黨。