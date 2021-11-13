NBA／威少生日夜湖人慘敗 球迷向場邊詹皇喊快回來
「威少」Russell Westbrook生日夜，洛杉磯湖人今(13)日在主場迎戰灰狼，沒想到先盛後衰第三節狂輸28分，最終以83:107吞敗，湖人球迷看不下去，紛紛向在場邊的「詹皇」LeBron James喊話，要他趕快回歸。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-13 15:14:54
Westbrook今天迎來33歲生日，湖人隊友在訓練館為他準備蛋糕慶生，要吹蠟燭時，Anthony Davis還制止Westbrook不要用嘴吹，因為會有細菌，最後Westbrook用手搧滅火焰，讓大家都笑了。
這是Westbrook在湖人的第一個生日，但今天比賽結果可能會讓他快樂不起來，湖人上半場以49:44領先，易籃後突然熄火單節只拿12分，灰狼在Karl-Anthony Towns單節4顆三分球、獨拿18分的帶領下，第三節打出12:40攻勢，反倒取得23分領先。
儘管湖人在決勝節逐漸手感回溫，但灰狼保持火力，最終仍以25分之差獲勝，湖人輸給西區倒數第4的球隊，不僅坐在場邊的詹皇臉色鐵青，球迷也相當喪氣，直接在場邊向詹皇大喊，「LeBron！快回來！」
唯一好消息是，根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，因腹部拉傷已經缺席4場比賽的詹皇，有可能會在下週回歸。