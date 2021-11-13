中油設高雄亞灣區5G AIoT專案辦公室 朝智慧化企業發展
中油響應政府推動「高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，今（13）日於亞灣區內的高雄營業處成立「台灣中油5G AIoT推動專案辦公室」，辦公室成立之後將媒合業者與公司各單位所提出的5G AIoT需求，將最新的技術應用於生產、儲運、銷售、工安與環保各面向，朝智慧化企發展，藉由資通訊技術與智慧物聯網的結合，應用於公司及工廠管理，提升整體績效。
記者許家禎/台北報導
2021-11-13 15:22:56
科技不斷創新，人工智慧(AI)與物聯網(IoT)的應用愈趨廣泛，匯流發展成智慧物聯網(AIoT)可說是未來趨勢，隨著5G網路的建構愈趨成熟，5G與AIoT的結合勢必為人類生活帶來新的氣象，應用範圍包含製造、醫療、金融、行銷、媒體、營運管理及人員訓練等。目前中華電信、台灣微軟及遠傳等5G AIoT垂直應用領域廠商已進駐亞灣區的5G AIoT創新園區，台灣中油、中鋼、台電及港務公司等國營企業也響應，共同為國家創新發展努力。
今日的辦公室成立暨揭牌儀式由台灣中油總經理兼代理董事長李順欽主持，高雄市長陳其邁到場共同見證推動專案辦公室揭牌歷史性的一刻，更在高雄前鎮區的前鎮儲運所規劃實證及示範場域，透過這個場域讓新創廠商可以驗證研發成果的有效性，期望為5G AIoT創新園區再挹注新能量。
活動現場也展示台灣中油未來在工安、環保、管線儲槽、關鍵設備、營運管理、教育訓練及無線網路等七大工作項目上的相關應用，包含虛擬實境智慧培訓、智能化油罐車、管線洩漏偵測、管線智慧巡檢、智慧工安管理、設備預知維護、遠端協作與技術支援、加油站影像智慧應用、雲端應用及智能AI巡檢與智慧貼紙，介紹台灣中油將如何應用5G AIoT技術精進公司治理，提升工廠操作安全。