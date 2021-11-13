公投說明會　黃士修：核四商轉5年就回本反之台電恐破產

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黃士修直指蔡政府完全執政5年，卻不將蘭嶼核廢料遷出，並點名總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）背叛原民正義，還拿裝了葡萄汁的紅酒杯對著鏡頭說：「敬谷辣斯的臨陣脫逃，Cheers。」
黃士修指出，經濟部宣稱核四有核災問題，但日本福島核災已發生10年，沒人因此死亡或得癌症，有4座陸上活火山的九州，還是日本最先重啟核電的地區，沒有核災的台灣，卻有許多反核人士散播核電廠是會毀滅世界的「芒果乾」。
黃士修質疑，經濟部發布文宣說有6大理由不能重啟核四，所謂「安全測試未經原能會通過」，事實上早在2014年8月20日經濟部就曾公告核四1號機完成安檢、驗證符合安全設計的官方要求，資料至今還在官方網站上，系統試運轉的工程測試數據，在封存前就做出來，原能會是「還沒審查」，跟所謂「沒通過」差距很大，經濟部是在扭曲事實誤導大眾。
至於核四重啟將花多少錢？黃士修說，政府一下說800億、一下說1000億，最近經濟部甚至說要2000億，是當拍賣會競標？根據台電跟清大工程專家說法，保守估計整座核電廠大概5年500億就能商轉，每年能提供200億度乾淨電力，考慮跟再生能源價差，每年可以省下600億元替代成本，商轉5年就能賺回建廠成本。