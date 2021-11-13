23人接種AZ誤打莫德納疫苗　北市衛生局啟動健康關懷

繼屏東診所誤打疫苗後，北市也傳出23人接種AZ疫苗第2劑，卻誤接種成莫德納疫苗事件。北市衛生局今（13）日表示，已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署。





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北市政府衛生局表示，接獲通報北市某診所12日原定23人接種AZ疫苗第2劑，卻誤接種莫德納疫苗事件，衛生局已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所疏失，已暫停該診所新冠肺炎疫苗接種服務，至確認完成改善為止。



