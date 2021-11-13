23人接種AZ誤打莫德納疫苗　北市衛生局啟動健康關懷

繼屏東診所誤打疫苗後，北市也傳出23人接種AZ疫苗第2劑，卻誤接種成莫德納疫苗事件。北市衛生局今（13）日表示，已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署。
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北市政府衛生局表示，接獲通報北市某診所12日原定23人接種AZ疫苗第2劑，卻誤接種莫德納疫苗事件，衛生局已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所疏失，已暫停該診所新冠肺炎疫苗接種服務，至確認完成改善為止。
北市衛生局表示，該診所11月10至12日施打AZ疫苗，預計13至17日接種莫德納疫苗，因12日下午領回預計13及15日施打之莫德納疫苗4瓶，12日下午準備接種疫苗時，未落實三讀五對，造成異常事件發生。
針對公費疫苗預約平臺第14期於該診所預約之民眾，北市衛生局已安排轉介至鄰近醫療院所接種疫苗，不影響民眾接種疫苗之權益。北市衛生局呼籲各醫療院所接種疫苗前務必三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，確保民眾接種疫苗安全。
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