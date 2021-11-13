不用猜了　菲律賓總統杜特蒂長女確定參選副總統

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薩拉的發言人證實此事，並稱稍後將發表聲明。
薩拉9日宣布不再競選連任納卯（Davao）市長，11日加入基督教穆斯林民主力量黨，引發外界揣測她可能在最後一刻投入總統大選。
基督教穆斯林民主力量黨雖已提名總統和副總統候選人，但一般認為那只是先卡位，可在最後一刻換將，現在果真如此。
不過，薩拉決定參選副總統仍令人意外，因為今年以來，她一直在最受青睞總統參選人的民調支持度穩坐第一。
馬尼拉雅典耀大學法律政治系教授拉維納（Antonio La Vina）告訴路透社：「這很令人意外，下個意外是究竟她要擔任誰的副手。」
76歲的杜特蒂礙於憲法，無法尋求第2個6年任期。他上月曾說要從政治圈隱退。
截至目前，菲律賓總統參選人包括已故前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）和現任副總統羅貝多（Leni Robredo）等。
約有1.1億人口的菲律賓將於2022年5月舉行大選，選出正副總統、省長、市長與地方官員等。（譯者：戴雅真/核稿：曾依璇）1101113