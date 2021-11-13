「反萊豬不等於反美豬！」林為洲：政府想抹黑混為一談

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林為洲表示，我國進口美豬已經接近30年時間，之前的美豬進口到台灣都是萊克多巴胺零檢出，不能檢出任何的萊克多巴胺，所以大家吃美豬很安心，今天要進萊豬進來，雖然國民黨一直在強調萊豬不等於美豬，很可惜民進黨就是想要抹黑、把萊豬跟美豬混為一談，12月18日公投票是「反萊豬，不是反美豬。」
林為洲指出，萊克多巴胺就是瘦肉精的一種，又稱作乙型受體素，吃了以後連結上腎上腺素，是運動員的禁藥，萊克多巴胺雖然經過了CODEX(國際食品法典委員會)投票，准許有容許量，但是2012的那一場投票69比67票，非常的爭議之下通過投票，許多人還是質疑萊克多巴胺，許多國家還是把萊克多巴胺當作禁藥，包括台灣也是當禁藥。
林為洲批評，台灣的養雞場、養豬場都不能添加萊克多巴胺，現在卻要進口萊豬，讓大家吃荒謬不荒謬?他並質疑蔡政府去年8月28日宣布進口萊豬，很多人就懷疑是為了支持美國總統特定候選人，「台灣是一個主權獨立國家」，不應該特定政黨支持特定候選人。在野黨在立院極力阻擋萊豬進口，要求查廠、內臟不要進、學童營養午餐不能吃到萊豬，卻遭到民進黨以多數優勢通通否決，所以最後才會提出公投的訴求，2個月內獲得50萬人聯署。
針對反萊豬會不會影響台美關係，林為洲以2012年國民黨政府宣布進口美牛為例，當時也提出多項管制措施，包括牛豬分離、內臟不能進口、三管五卡、30個月以下牛肉不進口，就是要確保國人在最小範圍、可選擇範圍內避免吃到萊牛，當時民進黨還反對，沒想到民進黨執政後要進口萊豬，國人每天都會吃到豬肉製品，難道大家會天天吃牛排，很難理解執政的民進黨可以雙標到此程度。