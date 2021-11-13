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「反萊豬不等於反美豬！」林為洲：政府想抹黑混為一談

▲反萊豬公投意見發表會，正方代表、國民黨立委林為洲強調，反萊豬不等於反美豬。(圖／翻攝自NOWnews直播)
▲反萊豬公投意見發表會，正方代表、國民黨立委林為洲強調，反萊豬不等於反美豬。(圖／翻攝自NOWnews直播)

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-13 16:52:46｜2021-11-13 17:22:31

中選會今（13）日舉辦年底四大公投首場意見發表會，針對「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」公投，正方代表由國民黨立委林為洲擔任，反方則是農委會主委陳吉仲。林為洲一上場就強調，國民黨不反美豬只反萊豬，政府想抹黑混為一談，並認為蔡政府去年8月28日宣布進口萊豬，是為了支持美國總統特定候選人。

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林為洲一開始質疑陳吉仲，2013年陳是大學教授，當年陳吉仲擔任中興大學教授時特別強調反美牛進口，陳吉仲曾說「若政府違背承諾要不要有人下台負責，開放瘦肉精美豬進口後果很嚴重，政府打死也要擋」，林為洲質疑現在「陳主委打臉陳教授」，要陳吉仲先解釋一下。

林為洲表示，我國進口美豬已經接近30年時間，之前的美豬進口到台灣都是萊克多巴胺零檢出，不能檢出任何的萊克多巴胺，所以大家吃美豬很安心，今天要進萊豬進來，雖然國民黨一直在強調萊豬不等於美豬，很可惜民進黨就是想要抹黑、把萊豬跟美豬混為一談，12月18日公投票是「反萊豬，不是反美豬。」

林為洲指出，萊克多巴胺就是瘦肉精的一種，又稱作乙型受體素，吃了以後連結上腎上腺素，是運動員的禁藥，萊克多巴胺雖然經過了CODEX(國際食品法典委員會)投票，准許有容許量，但是2012的那一場投票69比67票，非常的爭議之下通過投票，許多人還是質疑萊克多巴胺，許多國家還是把萊克多巴胺當作禁藥，包括台灣也是當禁藥。

林為洲批評，台灣的養雞場、養豬場都不能添加萊克多巴胺，現在卻要進口萊豬，讓大家吃荒謬不荒謬?他並質疑蔡政府去年8月28日宣布進口萊豬，很多人就懷疑是為了支持美國總統特定候選人，「台灣是一個主權獨立國家」，不應該特定政黨支持特定候選人。在野黨在立院極力阻擋萊豬進口，要求查廠、內臟不要進、學童營養午餐不能吃到萊豬，卻遭到民進黨以多數優勢通通否決，所以最後才會提出公投的訴求，2個月內獲得50萬人聯署。

針對反萊豬會不會影響台美關係，林為洲以2012年國民黨政府宣布進口美牛為例，當時也提出多項管制措施，包括牛豬分離、內臟不能進口、三管五卡、30個月以下牛肉不進口，就是要確保國人在最小範圍、可選擇範圍內避免吃到萊牛，當時民進黨還反對，沒想到民進黨執政後要進口萊豬，國人每天都會吃到豬肉製品，難道大家會天天吃牛排，很難理解執政的民進黨可以雙標到此程度。

▲公投第18案反萊豬電視意見發表會。(圖／中選會提供)
▲公投第18案反萊豬公投電視意見發表會，正方由國民黨立委林為洲（右）對陣反方農委會主委陳吉仲（左）。(圖／中選會提供)

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