PLG／高雄鋼鐵人歷史首戰破4千球迷進場 可惜不敵夢想家
P. LEAGUE+新成軍的高雄鋼鐵人今(13)日在主場鳳山體育館迎戰台新夢想家，新同學首戰就被上季「亞軍」震撼教育，夢想家射手簡浩單場6顆三分球，攻下18分12籃板，率隊以89:102勝出。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-11-13 16:37:53
今天是PLG首度南下高雄舉行比賽，現場擠進4125名球迷，要看這場歷史首戰，身為高雄首支職籃球隊，鋼鐵人一開賽先用老牌射手呂政儒的三分球向大家問好，首節兩隊互有往來，鋼鐵人以23:26暫時落後。
不過元年就能打進總冠軍賽的夢想家也不是省油的燈，今夏補進的混血射手簡浩連飆三分球，同樣也是新援、從新竹攻城獅轉戰而來的成力煥，第二節獨拿9分，率夢想家在上半場打完以43:54領先。
鋼鐵人點點開花，除了沒有上場的外籍生戴瑞騰都有得分進帳，但失誤偏多，夢想家射手群輪流開砲，加上現場唯一洋將吉爾貝克身高優勢，夢想家內外夾攻鋼鐵人，第三節拉開到20分以上差距。
決勝節，鋼鐵人沒有放棄，最後一分鐘一度縮小到只差8分，但吳松蔚關鍵三分球，加上成功抄截，連拿5分，撲滅鋼鐵人反攻氣焰，終場夢想家以89:102拿下勝利。