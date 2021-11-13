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「國民黨反萊豬就是反美豬！」陳吉仲：不利台美經貿發展

▲公投第18案反萊豬公投電視意見發表會，正方由國民黨立委林為洲（右）對陣反方農委會主委陳吉仲（左）。(圖／中選會提供)。(圖／中選會提供)
▲公投第18案反萊豬公投電視意見發表會，正方由國民黨立委林為洲（右）對陣反方農委會主委陳吉仲（左）。(圖／中選會提供)。(圖／中選會提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-13 17:25:29｜2021-11-13 17:28:40

中選會今（13）日舉辦年底四大公投首場意見發表會，針對「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」公投，正方代表由國民黨立委林為洲擔任，反方則是農委會主委陳吉仲。陳吉仲猛打國民黨反萊豬就是反美豬，不利於台灣爭取加入國際經貿組織。

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陳吉仲表示，林為洲所陳述的都不是事實，甚至都扭曲了，反萊豬是不是反美豬，其實從國民黨過去的言行就可以了解，並批評林為洲的資訊不正確，160幾個國家不容許使用萊劑，這是不正確的，109個國家允許萊克多巴胺出口請不要把數字混淆。

陳吉仲指出，去年的現在，蔡英文站在國家發展角度，宣布萊豬要在1月1日開放進口，國民黨立委是怎麼質詢的？他們都說，整個豬價會崩盤，但萊豬已經開放10個月了，因為有完整配套措施，至今國產豬價仍維持在有史以來高價；本來9成的自給率，因為配套措施完善，提升到9成3，「只有美國會出口萊克多巴胺豬肉，所以反萊豬是否反美豬，非常的清楚。」

陳吉仲強調，蔡英文當初宣布這個政策，是克服了前總統陳水扁與馬英九做不到的事，如今台灣不僅跟上國際腳步，更達成了完善的配套，包括餐廳與市場清楚標示豬肉來源國，等於給民眾多一個選擇。台灣的配套措施依照日本模式，就是萊豬可以進口，但是國內不使用，並提供百億畜牧基金，國內自給率提升至9成3、讓民眾能自行選擇，配套完整也讓市場沒需求，所以現在市場上連1公克的萊豬都沒進來，讓國家跟國民達成雙贏，與林為洲所講的情勢並不相符。

陳吉仲表示，2012年馬英九總統開放美牛進，中秋節烤肉時，大家很喜歡去超市買美國牛來烤，我們9年來總共進了40萬公噸的萊牛，換算起來每個國人吃的萊牛遠比萊豬還多，所以國民黨反萊豬的理由並不成立。至今國際也沒吃萊豬會怎樣的議題，可見安全並無問題。

陳吉仲強調反萊豬公投案不是食安議題，而是國家在邁向國際重大經貿組織時議題，我方對國際的誠信議題，蔡英文總統做了勇敢決定後，停滯5年的台美TIFA （貿易暨投資架構協定 )又重新啟動，若反萊豬公投通過恐影響台美經貿。

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