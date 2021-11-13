「國民黨反萊豬就是反美豬！」陳吉仲：不利台美經貿發展

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陳吉仲指出，去年的現在，蔡英文站在國家發展角度，宣布萊豬要在1月1日開放進口，國民黨立委是怎麼質詢的？他們都說，整個豬價會崩盤，但萊豬已經開放10個月了，因為有完整配套措施，至今國產豬價仍維持在有史以來高價；本來9成的自給率，因為配套措施完善，提升到9成3，「只有美國會出口萊克多巴胺豬肉，所以反萊豬是否反美豬，非常的清楚。」
陳吉仲強調，蔡英文當初宣布這個政策，是克服了前總統陳水扁與馬英九做不到的事，如今台灣不僅跟上國際腳步，更達成了完善的配套，包括餐廳與市場清楚標示豬肉來源國，等於給民眾多一個選擇。台灣的配套措施依照日本模式，就是萊豬可以進口，但是國內不使用，並提供百億畜牧基金，國內自給率提升至9成3、讓民眾能自行選擇，配套完整也讓市場沒需求，所以現在市場上連1公克的萊豬都沒進來，讓國家跟國民達成雙贏，與林為洲所講的情勢並不相符。
陳吉仲表示，2012年馬英九總統開放美牛進，中秋節烤肉時，大家很喜歡去超市買美國牛來烤，我們9年來總共進了40萬公噸的萊牛，換算起來每個國人吃的萊牛遠比萊豬還多，所以國民黨反萊豬的理由並不成立。至今國際也沒吃萊豬會怎樣的議題，可見安全並無問題。
陳吉仲強調反萊豬公投案不是食安議題，而是國家在邁向國際重大經貿組織時議題，我方對國際的誠信議題，蔡英文總統做了勇敢決定後，停滯5年的台美TIFA （貿易暨投資架構協定 )又重新啟動，若反萊豬公投通過恐影響台美經貿。