公投綁大選　江啟臣批民進黨雙標、還權於民是場騙局

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江啟臣批，民進黨在野力推公投，執政後阻擋公投，2016年民進黨全面執政後，修改公投法，降低公投門檻、明定公投綁大選，相信在天上的民進黨前輩蔡同榮、民進黨大老林義雄看到這樣的修法結果，應該很滿意，民進黨也喊出，總算還權於民，這是歷史上的一刻。
江啟臣說，2018年在修法後第一次公投綁大選，10個公投案中，有7個通過，可是政府不但沒有好好反省思考，為何政策被推翻，而是在2019年6月民進黨又利用國會多數修改公投法，讓公投跟大選脫鉤，就是因為民進黨2018年選到輸掉，2020年馬上又要選，不修法怎麼行？
江啟臣批，公投與大選脫鉤變相降低投票率、公投的通過機率，是違反了憲法保障公民權的精神跟意旨。
江啟臣也質疑，過去主張公投綁大選的又是誰？當時的總統陳水扁說，「公投就是要綁大選，地方性公投跟地方性選舉合併舉行，全國性公投跟全國性選舉一起辦理，這不但是民主的常態，更是天經地義的事情。」
當時的民進黨主席、現在貴為立法院長游錫堃說「公投是人民基本權利，在先進民主國家，公投都和選舉合併舉行，節省成本，民進黨也認為，公投和選舉合併舉行很正常。」
當時的民進黨主席蘇貞昌對於是否併大選舉行的說法是「公民投票是人民行使的直接民權，2014年剛好有選舉，合併舉行可以節省經費；他強調，反核四是很重要的議題，一起舉辦更能展現民意」，「我們是做該做的事、做對的事，不去算計選舉。」
江啟臣強調，民進黨當時所謂還權於民，講難聽的就是一場騙局，過去要人民作主，一次挫敗馬上收回公投；單獨舉辦公投可能要花8、9億甚至更多，合併的話大概只要一、兩億，除了省錢、省時，也提高投票率，大選後選人有義務對民眾關心的民生議題表態，落實真正的直接民主，才是民主最大的意義。