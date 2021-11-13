公投綁大選 陳宗彥：2018年慘痛經驗、公投正當性遭挑戰
中選會今（13）日舉行首場公投意見說明會，第三場為公投綁大選公投，正方代表為提案領銜人、國民黨立委江啟臣，反方為內政部次長陳宗彥。陳宗彥強調，公投跟選舉基本上是兩件事，選舉是對人的選擇，公投是對事的討論不能混為一談；很遺憾公投領銜人江啟臣認為，公投是為了省錢、圖方便，以及容易過了就好，但直接民權最重要的是程序要正當、選務要順暢、討論要充分、投票都要自主，江啟臣的論述根本是踐踏直接民主。
記者余祥／台北報導
2021-11-13 18:09:04
陳宗彥說，2018年的公投綁大選就是慘痛經驗，當時是2018九合一地方選舉，公投方面其實第一階段就有59案，最後成案10案，當時選務人員就發現，連署書中不但看到整本連署人名冊都是同一筆跡，甚至是同一支筆，整本抄錄。
另外，投開票所都是選用教室、村里活動中心，本來的空間就有限，九合一再加上十案的公投，在有限空間中，要設計兩道動線，才會導致一面開票、一面投票。
陳宗彥也提及，當時大家關心的是選舉，在意縣市長是誰、議員是誰，公投的那十案內容大家還記得多少？2018年的案子，讓公投正當性受到嚴重考驗，公投不是大型民調，應是公民自決，透過直選的真實民意展現。
陳宗彥最後強調，國民黨永遠站在台灣的對立面，今天利用民主來傷害民主，希望民眾1218出門投票，讓公投四個不同意，台灣更有力。