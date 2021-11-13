北市診所AZ第二劑誤打莫德納 指揮中心：視為完整接種
繼屏東診所誤打疫苗後，北市也傳出23人要接種AZ疫苗第2劑，卻誤打成莫德納疫苗的烏龍事件。對此，北市衛生局今（13）日表示，已啟動民眾健康關懷，而中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，會將這些民眾都視為完整接種，不用再補打AZ疫苗。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 18:23:04
北市政府衛生局表示，北市某診所12日原定23人接種AZ疫苗第2劑，卻誤接種成莫德納疫苗，衛生局已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所疏失的部分，已暫停該診所新冠肺炎疫苗接種服務，直到確認完成改善為止。
綜合媒體報導，莊人祥被問到此案時，回應表示依據指揮中心之前擬訂的疫苗接種規則，這批第二劑被誤打的民眾不須再補打，將會視為完整接種。
至於會否開罰該診所、該診所何時能夠恢復施打疫苗的作業，莊人祥則表示將交由北市衛生局決定。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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