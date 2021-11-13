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T1／蔡耀勛的球隊定位為射手　吳志偉：他是破區域神器

▲臺南台鋼獵鷹蔡耀勛。（圖／台鋼獵鷹提供）
▲臺南台鋼獵鷹蔡耀勛。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者黃建霖/高雄報導

2021-11-13 19:22:18

臺南台鋼獵鷹今日在T1聯盟高雄海港熱身賽拿下開門紅，老將「小柳」蔡耀勛這一場出賽8分多鐘，投進一個三分球拿下3分，賽後總教練吳志偉認為他還沒達到該有的狀態，期許他能成為球隊的一名穩定的射手。

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37歲的蔡耀勛本名「柳昇耀」，球員生涯2003年-2017年陸續為4支SBL球隊效力過。近年則是在基層籃球擔任教練，直到剛成立的獵鷹和他招手，他才決定重新披上戰袍。

吳志偉過去在裕隆恐龍時和蔡耀勛在場上共同奮戰過，對於後者相當了解，他受訪時也不諱言自己就是希望能借助他的外線能力，讓球隊在外線有另一名可用之兵。

「小柳是我們隊裡最資深的球員，我希望他能扮演好射手的角色。」吳志偉透露蔡耀勛這一場腳不舒服，因為是熱身賽，所以也沒有勉強他再上，「他目前學校那邊還有一點事，因此和我們練習的時間不固定，目前的狀況還沒有調整到位。希望他未來能成為我們破區域聯防的神器。」

獵鷹成立至今，球員都還比較稚嫩，外界也比較不看好他們。不過從在大獅賽的慘痛失利，接著大大小小的友誼賽輸的分數都不少，再到今天贏下首場熱身賽，進步確實是肉眼可見。

不過吳志偉還不算很滿意球隊的表現，直言球員在首節拉開比數後心態鬆懈，讓雲豹追趕上來，這不是該有的態度。「第一勝不知道該高興還該檢討，我告訴他們站上職業賽場，就要拿出職業態度，認真面對每一顆球。」

吳志偉坦言球隊很多球員之前在別隊都是二線到三線的選手，要他們突然扛到先發，無論是經驗、處理球、還是溝通上都還是有落差；加上目前人員還沒到期，確實還需要一些時間磨合，也希望開幕戰時能讓外界看到不一樣的一支隊伍。

目前台鋼獵鷹是全聯盟最早有洋將出賽的球隊，賈西亞在今天的熱身賽砍下26分14籃板，不過另一名洋將塔壁要等到本月21號才抵台，加上隔離時間，要趕上獵鷹12月12日的開幕賽有點困難，吳志偉也直言自己不確定他那天能不能打。

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