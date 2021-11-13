認打高端國家「6−2」 指揮中心：以色列及阿根廷待確定
中央流行疫情指揮中心昨（12）日宣布，因應民眾緊急出國需求，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，間隔28天後即可依外國要求，混打2劑AZ、BNT或是莫德納疫苗。另外指揮中心當時還公布目前有6國認可高端疫苗，不過今天發出更正，將原先列出的以色列與阿根廷拿掉，貝里斯則是補充「實施日期待定」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 19:10:31｜2021-11-13 19:17:04
指揮中心昨日宣布開放高端混打的方案時，提供的圖卡上寫到「接種高端可入境6國：紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯」，不過今日晚間發出更正，將阿根廷、以色列移除，貝里斯則是補充「實施日期待定」，接種高端可入境的國家從6國少2國。
指揮中心解釋，外交部原先提供的資料有誤，將個案誤認為全面開放。
而對於高端疫苗混打，衛福部長陳時中今天也再次說明，此舉是考量出國求學的年輕族群，屬於特殊出國需要的變通措施，如果沒有出國需要、當地國沒有要求，就不用這樣做，因為高端疫苗接種後生成抗體足夠。（編輯：倪浩軒）
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