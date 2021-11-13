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認打高端國家「6−2」　指揮中心：以色列及阿根廷待確定

▲指揮中心更正接種高端可入境國的資料，將原先列出的以色列與阿根廷拿掉，貝里斯則是實施日期待定。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心更正接種高端可入境國的資料，將原先列出的以色列與阿根廷拿掉，貝里斯則是實施日期待定。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 19:10:31｜2021-11-13 19:17:04

中央流行疫情指揮中心昨（12）日宣布，因應民眾緊急出國需求，無論先前曾接種1劑或2劑高端疫苗，間隔28天後即可依外國要求，混打2劑AZ、BNT或是莫德納疫苗。另外指揮中心當時還公布目前有6國認可高端疫苗，不過今天發出更正，將原先列出的以色列與阿根廷拿掉，貝里斯則是補充「實施日期待定」。

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指揮中心昨日宣布開放高端混打的方案時，提供的圖卡上寫到「接種高端可入境6國：紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯」，不過今日晚間發出更正，將阿根廷、以色列移除，貝里斯則是補充「實施日期待定」，接種高端可入境的國家從6國少2國。

指揮中心解釋，外交部原先提供的資料有誤，將個案誤認為全面開放。

▲為促進民眾施打AZ疫苗，指揮中心宣布開放醫院讓民眾到院直接施打免平台預約，但陳時中表示目前不會規劃專案讓失聯移工施打。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲陳時中表示開放高端疫苗混打，是考量出國求學的年輕族群。（圖／記者劉雅文拍攝）
而對於高端疫苗混打，衛福部長陳時中今天也再次說明，此舉是考量出國求學的年輕族群，屬於特殊出國需要的變通措施，如果沒有出國需要、當地國沒有要求，就不用這樣做，因為高端疫苗接種後生成抗體足夠。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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