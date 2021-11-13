PLG／拒絕成力煥要求重看 史上首位女裁判黃筱涵今現身
PLG熱身賽今(13)日高雄鋼鐵人主場鳳山體育館登場，場上出現新「嬌」點，PLG史上首位女裁判正式亮相，有著12年執法經驗的黃筱涵首次執法表示對洋將印象深刻，也回應在場上被夢想家球員成力煥「嗆聲」。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-11-13 19:16:55
比賽中一次出界球，成力煥大聲抗議自己被犯規沒有吹，甚至要求黃筱涵去看重播影像，挑戰判決，但裁判們不接受，「那球我看到的角度就是出界，陳又瑋從旁邊去撈，但這球的接觸點並沒有接觸到他的四肢上。」
SBL從未出現過女裁判，黃筱涵的出現成為台籃頗具意義的里程碑，「我相信女性執法對場上球員都是一次很新的體驗，當然過程中我們要接受不同的聲音，不論是質疑或肯定的聲音，我都要概括接受。」
「我一直想表達的是重點不是我們，重點是場上的球員，我們是配角，公平公正公開去做執法，扮演好裁判的角色。」黃筱涵也相信男裁判能做好判決，女裁判也能做到，且女裁判能平衡球場較陽剛的氛圍。
對於第一場執法，黃筱涵表示印象最深刻的球員是夢想家洋將吉爾貝克，場上唯一的一位洋將，因為213公分高的吉爾貝吉身材高大，手肘經常侵犯到其他人，很容易引起裁判注意。