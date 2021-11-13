林為洲指反萊豬不反美豬　民進黨：詭辯

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民進黨發言人劉康彥透過新聞稿指出，國民黨立法委員林為洲又在詭辯萊豬不等於美豬，卻好像忘了國民黨國際部副主任黃裕鈞不久前才承認，國民黨的反美豬公投「確實會影響台美經貿談判」。
他說，國民黨過去開放含萊克多巴胺的牛肉，現在卻說含有萊克多巴胺的豬肉是毒豬，明顯是雙重標準、反科學，意圖傷害台美關係。
劉康彥指出，針對肉品問題，蔡政府是為了讓台灣能夠符合相關的國際規範和對等貿易原則做出努力。他說，針對本土肉品也有採取完整的配套措施，包括清楚標示產地來源國、國內不使用萊劑以做為市場區隔，並且提供新台幣百億元的基金，讓畜牧業從生產、屠宰、肉品市場到通路，都做全面提升。
對於重啟核四公投，劉康彥說，2013年中央地質調查所的報告，也確定以前被稱為「S斷層」的，事實上就是一個斷層，此外在2019年地調所的報告也發現，核四的外海有一條93.9公里的斷層。「請問提案方，為什麼要逼迫台灣人民選擇一座核能電廠，蓋在斷層的正上方？」
劉康彥說，重啟核四公投正方發言人黃士修扯前環保署長李應元，以及「福島核災至今無人因為輻射死亡或得癌症」等相關言論，無視李應元的非核家園信念，借題發揮消費核四公投，令人不齒。
他表示，今天黃士修的各種荒謬發言，更可以看出核四重啟的訴求並無法說服民眾核四的安全問題已被解決，加上北部許多不分黨派的縣市首長都已表態反對，民進黨呼籲全民投票時，對於重啟核四務必投下不同意。（編輯：張均懋）1101113