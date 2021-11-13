認可高端「6國剩4國」　外交部發聲明稿急回應

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對此，外交部的聲明稿全文如下：
有關媒體報導高端疫苗認可國家從6國減為4國事，外交部回應如下：
一、以色列自本（110）年11月1日起，僅開放完整接種世界衛生組織（WHO）批准的莫德納、輝瑞、嬌生、阿斯利康、國藥、科興、Covishield 等7種疫苗以及俄羅斯Sputnik V疫苗的旅客入境，我國高端疫苗不在承認之列。另外，我國留學生在獲得核發簽證時，以國尚未核定認可疫苗名單，學生在接種二劑高端疫苗入境以色列案例，是以國相關單位考量留學生入境的需求，而予特案同意。
二、阿根廷自本年11月1日起，開放完整接種疫苗的外籍人士入境，旅客需提具出發前72小時內核酸檢測 （PCR）檢測陰性報告，入境後免隔離。由於上述措施才剛實施，外交部建議實施一段時日，並確認執行無礙之後，再將阿根廷納入可接受高端疫苗的國家。
三、至於貝里斯部分，根據外交部的掌握，貝里斯將要求所有入境貝國旅客出示有效的完整疫苗接種紀錄。因此，一旦貝里斯實施新的入境管制措施，完整接種高端疫苗的我國國人將可持我國政府製發的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，連同96小時內的PCR或48小時內的抗原快篩陰性證明，可免除隔離入境貝國。相關施行日期及細節將以貝里斯政府未來正式公告內容為準。
四、外交部提醒出國旅遊民眾，出發前務必詳閱各國最新入境規定，或參考外交部領事事務局網站。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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