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史上第一次！2025世界同志遊行在台灣　首度移師東亞

▲台灣正式取得2025年世界同志遊行的申辦權，這是史上首次在東亞地區舉辦。（圖／翻攝高雄同志大遊行臉書）
▲台灣正式取得2025年世界同志遊行的申辦權，這是史上首次在東亞地區舉辦。（圖／翻攝高雄同志大遊行臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-14 07:22:39

台灣繼亞洲首個同性婚姻合法國家後再創紀錄，高雄同志大遊行昨（13）日晚間在粉專宣布，奪下2025年世界同志遊行（WorldPride TAIWAN 2025）主辦權，將在高雄登場，同時也是東亞地區首次舉辦。

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高雄同志大遊行表示，繼2019年台灣成為亞洲第一的同性婚姻合法的國家，事隔2年再成創下了新的歷史，世界上最大型的同志遊行活動 - 世界同志遊行（WorldPride），高雄同志大遊行為台灣正式取得2025的申辦權，這是史上首次在東亞地區舉辦。

高雄同志大遊行說，如同InterPride（LGBT相關的國際組織）的聯合主席(Co-President) Julian Sanjivan 提及：「首次在該地區舉辦的世界同志遊行，定必會為鄰近國家及地區的人權意識及同志權益帶來重大影響。」我們也相信，未來4年我們將會帶來亞洲地區的人權進程與改革。

高雄同志大遊行說明，未來在活動方面，將成立WorldPride Taiwan 2025的核心團隊，明年2022年到後年2023致力與中央及地方政府，和各大國際駐台單位接洽，洽談合作的細節以及模式，並且規劃團隊在2023年雪梨世界同志遊行系列活動執行的實體廣告和行銷宣傳。

高雄同志大遊行指出，2024年將增編團隊，和各商業組織尋求贊助以及合作的機會，最後在2025年，我們將與串聯全台組織、企業、政府單位，攜手盛舉世界同志遊行2025在台灣（ WorldPride Taiwan 2025）的系列活動。

高雄同志大遊行也說，這次史上首次的世界同志遊行在台灣，非常感謝各界的支持與幫助，才完成了這次歷史性的一刻，再一次讓台灣在同志運動上另一個亞洲第一的成就；高雄市議員黃捷、簡煥宗也都留言賀喜，表示非常期待。（編輯:孫唯容）

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