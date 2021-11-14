史上第一次！2025世界同志遊行在台灣　首度移師東亞

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高雄同志大遊行說，如同InterPride（LGBT相關的國際組織）的聯合主席(Co-President) Julian Sanjivan 提及：「首次在該地區舉辦的世界同志遊行，定必會為鄰近國家及地區的人權意識及同志權益帶來重大影響。」我們也相信，未來4年我們將會帶來亞洲地區的人權進程與改革。
高雄同志大遊行說明，未來在活動方面，將成立WorldPride Taiwan 2025的核心團隊，明年2022年到後年2023致力與中央及地方政府，和各大國際駐台單位接洽，洽談合作的細節以及模式，並且規劃團隊在2023年雪梨世界同志遊行系列活動執行的實體廣告和行銷宣傳。
高雄同志大遊行指出，2024年將增編團隊，和各商業組織尋求贊助以及合作的機會，最後在2025年，我們將與串聯全台組織、企業、政府單位，攜手盛舉世界同志遊行2025在台灣（ WorldPride Taiwan 2025）的系列活動。
高雄同志大遊行也說，這次史上首次的世界同志遊行在台灣，非常感謝各界的支持與幫助，才完成了這次歷史性的一刻，再一次讓台灣在同志運動上另一個亞洲第一的成就；高雄市議員黃捷、簡煥宗也都留言賀喜，表示非常期待。（編輯:孫唯容）