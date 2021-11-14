三重賓士惡煞分局前砸車！駕駛大喊「救命」逃進警局求救
新北市三重區今（14）日凌晨驚傳惡煞當街攔車攻擊案件，一輛白牌計程車到重陽路的連鎖KTV載客，卻被2輛賓士誤認為仇家，前後包夾計程車，駕駛撞車後，逃離到三重警分局求救，不料惡煞竟無視警局，還下車拿木棍、空氣槍朝計程車猛砸；警方表示，嫌犯事後辯稱是誤會一場，仍將依刑法妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌法辦。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 08:16:29｜2021-11-14 08:18:33
據了解，涂姓白牌計程車駕駛，今天凌晨依約到新北市三重區重陽路某家連鎖ktv外載客，才剛抵達找車位臨停等待客人上車，就被誤認為仇家，2輛賓士（一白、一灰）將白牌計程車前後包夾，並有人下車朝後車窗砸車，涂姓駕駛見狀，撞開其中一輛賓士後加速逃離。
雙方追逐1.5公里，涂姓駕駛開到三重分局門前，下車衝進警局，向員警大喊「救命」，不料惡煞居然無視警局，竟然在警局前手持棍棒、空氣槍朝白牌車窗猛砸，直到車窗破裂才準備逃離。
警方也迅速趕抵，第一時間在旁邊加油站，攔截其中一輛想逃逸的賓士，並逮捕2嫌，另外一輛也在一小時後也主動到分局投案；警方也在車上起出瓦斯槍，球棒、開山刀等器械。
警方表示，根據受害人說法，及嫌犯說詞，是誤以為仇家當時搭乘了這輛白牌計程車，一時氣憤才會開槍砸車，後來才知道認錯人，全部都是一場誤會；由於行徑太過囂張，警方在訊後依刑法妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：孫唯容）