治安亮紅燈！雲林黑衣男子砸店 持鋁棒「抵脖子」嗆聲
雲林林內一間豆漿店13日晚間慘遭砸店！一群身穿黑衣的男子，手持鋁棒從店門口一路砸向店內，還拿鋁棒指向店內的2名婦人，嚇得2人躲在牆角求饒，一群人依然不停手，更敲壞冷氣、推翻餐點、豆漿桶等，整間店面雜亂不堪；斗六警分局連夜查緝到主嫌等6名犯嫌到案，並移請雲林地檢署偵辦中。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 08:55:42
台灣近期不平靜，台中日前剛發生男大生因行車糾紛，慘遭重毆昏迷事件，凌晨新北三重也發生惡煞錯認仇家，囂張在警局前砸車，雲林縣林內鄉竟然驚傳惡霸砸店暴力事件。
該豆漿店內監視器畫面錄下全部過程，一群黑衣男子持鋁棒闖進一家豆漿店內，手持鋁棒從店門口一路砸向店內，把餐點、豆漿桶、飲料及桌椅全推倒，多次敲打冷氣機，導致店內一片狼藉；疑似主嫌的男子更拿鋁棒指向店內的2名婦人，甚至作勢打人，大聲叫囂後才離開。
豆漿店也在臉書發出公告表示，因為不明人士找錯店被誤砸，設備要維修，營業時間另行通知，業者也在底下留言表示，「你如果看到影片，你一定會覺得很害怕的，我到現在還在驚嚇中。」
對此，斗六分局偵查隊長楊志盛表示，本案本分局第一時間發動快打到場並帶回主嫌，並調閱監視器以車追人，已於當日連夜查緝包含主嫌等6名犯嫌到案，並全部依違反妨害秩序、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌，移請雲林地檢署偵辦中。（編輯：孫唯容）