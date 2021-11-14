朱立倫確定退公投說明會　綠營：代表公投立場隨意喊喊

四大公投案將於12月18日投票，國民黨原先排出黨主席朱立倫、立委費鴻泰、台南市議員謝龍介、副主席連勝文、台北市議員羅智強等人出戰電視說明會，現卻傳出換將，引發議論。民進黨立委許智傑說，朱立倫的陣前脫逃，讓大家想起他之前當新北市長落跑選總統的不良紀錄，民進黨歡迎朱立倫重回戰場，不要成為最膽小的黨主席；有綠營人士告訴《NOWnews今日新聞》記者，雖然朱立倫不斷強調沒有「上駟下駟說」，但卻不斷要跟總統蔡英文叫陣，這就是口非心是，而確定不出席說明會，更證明朱立倫對公投案就是嘴巴說說，隨意喊喊而已。





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