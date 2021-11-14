朱立倫確定退公投說明會　綠營：代表公投立場隨意喊喊

四大公投案將於12月18日投票，國民黨原先排出黨主席朱立倫、立委費鴻泰、台南市議員謝龍介、副主席連勝文、台北市議員羅智強等人出戰電視說明會，現卻傳出換將，引發議論。民進黨立委許智傑說，朱立倫的陣前脫逃，讓大家想起他之前當新北市長落跑選總統的不良紀錄，民進黨歡迎朱立倫重回戰場，不要成為最膽小的黨主席；有綠營人士告訴《NOWnews今日新聞》記者，雖然朱立倫不斷強調沒有「上駟下駟說」，但卻不斷要跟總統蔡英文叫陣，這就是口非心是，而確定不出席說明會，更證明朱立倫對公投案就是嘴巴說說，隨意喊喊而已。
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許智傑說，國民黨不只不夠尊重意見發表會，更是因人設事，不像民進黨願意傾聽民意，就事論事，派出最適合的人選。從朱立倫的陣前脫逃，讓大家想起他之前當新北市長落跑選總統的不良紀錄，民進黨歡迎朱立倫重回戰場，不要成為最膽小的黨主席。
許智傑也說，他認為不論國民黨或是執政黨派什麼樣的代表，都是箇中翹楚，本來就沒有什麼上駟下駟的問題，唯一有問題的就是朱立倫，因為自己怯戰，所以找了很多藉口跟理由，用下駟說糟蹋自己黨內同志，也模糊了公投的焦點，實在得不償失。
有綠營人士告訴《NOWnews今日新聞》記者，雖然朱立倫日前一直撇清說他沒有說「上駟下駟說」，但卻派秘書長黃健庭去勸退前主席江啟臣、中廣董事長趙少康、立委林為洲等人，反引發江、趙反彈，甚至趙少康還反酸，「所以換上的人是下駟嗎？」、「我也是下駟？」。
該人士表示，朱立倫說他沒有講過「上駟下駟說」，但這段時間卻一直想對蔡英文叫陣，也說蔡英文電視公投說明會不上陣，他就不出席說明會，嘴巴說沒有講過「上駟下駟說」，卻不斷要跟蔡叫陣，不就是標準的「口非心是」。
另名綠營幕僚表示，昨天首場由中選會主辦的公投電視說明會登場了，不跟「下駟」對壘的朱立倫確定退出公投說明會，很明顯朱立倫應是嗅到當民意風向不對，且遭到黨內不同調，不但從4個同意退縮到2個同意，現在假不對下駟之名退出說明會，這都在在證明朱立倫對4個公投案真正的態度，只是嘴巴說說，空喊「4個同意」。