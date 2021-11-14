NBA／沒威金斯本季柯瑞不會爆發？勇士老闆稱最偉大交易
金州勇士老闆Joe Lacob近日上節目談起心中「最偉大交易案」，是1年前將D'Angelo Russell等人送走，得到Andrew Wiggins和選秀籤，Wiggins非常適合勇士體系，更有人認為沒有他，Stephen Curry本季表現不會如此火燙。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-14 12:45:06
Lacob現身美國媒體《The Athletic》記者Tim Kawakami的播客節目The TK Show上，分享了他參與勇士決策的想法，這為65歲的億萬富翁認為，去年從灰狼手上交易來Wiggins非常正確。
「我認為這是最偉大的交易之一，當然這也可能就是我們做過最偉大的交易。」Lacob如此說道，「這麼久以來最棒的交易，堪稱是殺手級的交易，我認為Bob Myers(勇士總管)做得非常出色。」
2020年2月，勇士將Russell、Omari Spellman送往明尼蘇達，換來Wiggins和未來2個選秀權，因此今年勇士能在選秀會上能帶走極具潛力的Jonathan Kuminga和Miles McBride。
美國媒體認為，Wiggins相當適合勇士主帥Steve Kerr的體系，且能幫助到Curry，外界也對此進行辯論，如果沒有Wiggins，Curry開季表現可能不會如此驚人，本季場均28.4分、6.3籃板高於生涯平均。