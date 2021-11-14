蔡英文：民進黨不怕公投　正面迎戰、充分說服是唯一選擇

民進黨今（14）日於台北國際會議中心召開全國黨代表大會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式時致詞表示，民進黨不怕公投，也不怕對手提公投，因為這是人民權利，民進黨要正面迎戰，把價值與理念說清楚，讓相信人民，並且做出理性決定。





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