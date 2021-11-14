蔡英文：民進黨不怕公投　正面迎戰、充分說服是唯一選擇

民進黨今（14）日於台北國際會議中心召開全國黨代表大會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式時致詞表示，民進黨不怕公投，也不怕對手提公投，因為這是人民權利，民進黨要正面迎戰，把價值與理念說清楚，讓相信人民，並且做出理性決定。
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第1個不同意，是「不同意重啟核四」。核四蓋了20幾年，花了3000億，沒有發過一度電，是一台拼裝車，並不安全，且核廢料無處去。台灣人口密集，經不起核災，北北基宜桃雖是不同政黨執政，但大家都有共識，核四絕對不能重啟。
第2個不同意，是「不同意三接停建」。三接攸關北部供電，補足電力缺口，也改善南電中電北送的電網安全；大家關心的藻礁保育，執政團隊盡最大努力縮減規模，也再外推、設立保育基金，若三接停建供電會不穩，持續燃煤發電也無法改善空汙、也衝擊經濟，造成經濟、環保兩頭空。
第3個不同意，是「不同意反美豬進口」。在還沒有國際標準跟科學證據的年代，民進黨對萊劑使用表達意見，但在國際公布標準後，民進黨也絕對接受；馬政府開放美牛進口已經9年，這9年沒有傳出健康問題，美牛進口量成長3倍。今年元旦以來，政府進一步開放美豬，但並沒對豬農造成影響，我國豬價平穩，台灣豬肉走出口蹄疫陰影，正準備出口到更多國家。
蔡英文說，貿易有來有往，台灣要把好東西賣給全世界，大家也會期待台灣允許符合標準商品進口，政府開放美豬展現解決困難貿易的決心，並積極參與高標準區域自由貿易協定，「如果政策倒退，國際社會怎麼看台灣，他們會相信台灣真有走向世界的決心嗎？」。
第4個不同意，是「不同意公投綁大選」。3年前選舉投票排隊好幾小時，開票開到半夜，還有邊投票邊開票的狀況影響民主，政府把公投、大選分開，做出更完整配套，讓大家在做決定時更理性周延，也讓民主更深化，現在有人想走回頭路，讓政黨利益綁架人民理性討論的空間，大家不能同意。
蔡英文說，台灣要用公投結果告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴，願意參與全球暖化解方、願意為民主深化努力，守住這場公投、守住國家未來發展方向，這才是「4個不同意、台灣更有力」的真正意義。
蔡英文說，在公投挑戰前，正面迎戰是民進黨唯一的選擇。民進黨要正面捍衛自己的價值、正面捍衛執政的理念、正面捍衛國家發展路線，民進黨不怕公投、不怕對手提公投，這是人民的權利，就算發動公投的政黨起心動念是惡鬥，民進黨不是要抱怨，而是要把自己價值理念說清楚，相信人民會做出理性決定。
蔡英文說，公投討論過程中，可能會發現有些訴求單一價值理念不夠全面，不能關照到國家發展許多面向，但不同意見才是多元社會正常情況，民進黨是執政黨，有最大責任與誠心溝通，充分說服告訴大家公投不是政黨對決，而是攸關國家未來，要審慎思考討論，更要找出更多夥伴一起，讓台灣站在更有利的戰線上，這就是正面迎戰。
蔡英文也說，不只公投，從明年初台中市第二選區立委補選到明年底地方選舉，還有很多考驗，民進黨要把這幾場選舉當期中考來拚，政策能不能落實？民主能不能深化？就要靠繼續的全力以赴。