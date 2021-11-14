二刀流大谷翔平秀超強反差萌 娃娃臉代言西裝帥過男模
擄獲全球球迷的大谷翔平，以「二刀流」投打皆優的超強表現堪稱怪物等級。被譽為從漫畫走出來、改變大聯盟的天才，大谷翔平不斷以優異表現寫下歷史。但你有看過他球場以外的「超強反差萌」嗎？擁有一張娃娃臉的大谷翔平代言西裝帥照曝光！走出球場穿上現代正裝的大谷翔平，高大挺拔的俐落架勢帥過男模。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-14 16:00:38
現效力於美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels）的日本職業棒球選手大谷翔平，在球場上叱吒風雲，有著跟超狂表現截然不同的娃娃臉與靦腆笑容。當代西裝BOSS宣布大谷翔平為全球品牌代言人，釋出一系列演繹2021秋冬系列服裝的帥照。
BOSS為大谷翔平打造現代時尚造型，在品牌標誌性的優雅風範中，自由混搭出新元素，藉大谷翔平身高193公分的高壯身材，演繹更隨性休閒的著裝方式。
溫和謙遜，擁有一張娃娃臉的大谷翔平，穿上領口及衣袖皆綴以別緻飾邊的橄欖綠色皮革棒球外套，還把手放在下巴難得耍帥！或以充滿經典英式風格的葛倫格紋（glen-checked），寬鬆剪裁的羊毛大衣，配襯柔和的米灰針織衫及俐落長褲，大谷翔平手插著口袋淺淺一笑，展現BOSS充滿細節且色彩鮮明的製衣工藝。