蔡英文：人民沒有欠民進黨　要用最好表現證明值得託付

民進黨今（14）日於台北國際會議中心召開全國黨代表大會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式時致詞表示，民進黨今年35歲，以生命經驗來說，是熱情、有足夠歷練，足以擔起大人的年紀。台灣人民此時也給民進黨執政的機會，民進黨更要提醒自己，為當下人民交付的使命努力。





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