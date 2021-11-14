蔡英文：人民沒有欠民進黨　要用最好表現證明值得託付

民進黨今（14）日於台北國際會議中心召開全國黨代表大會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式時致詞表示，民進黨今年35歲，以生命經驗來說，是熱情、有足夠歷練，足以擔起大人的年紀。台灣人民此時也給民進黨執政的機會，民進黨更要提醒自己，為當下人民交付的使命努力。
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蔡英文說，當最愛的家園受到文攻武嚇，政府持續推動國防改革、增加國防預算、國機與國艦國造成績亮眼，軍人尊嚴更受到肯定；公平正義、加薪減稅、長照2.0、0到6歲國家一起養，社會住宅在蓋、社會安全網一直強化，民進黨用行動證明，自由社會也會兼顧平等價值，民進黨執政、台灣政進步。
蔡英文也提到，台中市第二選區立委補選已展開，剛剛她也已授旗給候選人林靜儀。林是最專業、最勇敢的，另外也有台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐會和民進黨分進合擊，一起為守護台灣的民主努力。
蔡英文強調，每個時代的人們都被時代賦予使命，當下民進黨人被賦予「穩健執政、台灣有力」的使命。今天全代會主題正是時代賦予給民進黨的責任，民進黨是台灣這塊土地生養長大的，人民託付民進黨銘記在心、人民的鞭策民進黨虛心受教，人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須要用最好的表現證明，自己是值得台灣人民信賴與託付。