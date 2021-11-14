民進黨全代會！蔡英文再談台灣價值　盼台灣隊更壯大

民進黨今（14）日於台北國際會議中心召開全國黨代表大會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式時致詞表示，民進黨沒有忘記，身為執政黨，也必須要對國家未來的制度、方向，奠定基礎；民進黨版的修憲案已經提出，18歲公民權、廢考監、縮短總統交接期、降低修憲門檻，這些都是為台灣民主深化努力的目標；她也表示，經濟結構轉型要持續、能源轉型的方向要堅持、社會安全網必須接住更多人、教育要更活潑和多元、各種差異必須相互包容對話，這就是民進黨理想中的「台灣價值」。
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蔡英文也說，經濟結構轉型要持續、能源轉型的方向要堅持、社會安全網必須接住更多人、教育要更活潑和多元、各種差異必須相互包容對話，這就是民進黨理想中的「台灣價值」。
蔡英文說，這並不是民進黨自己要單獨面對的挑戰。今天全代會現場，有友黨的同儕、有來自百工百業的好朋友。民進黨正面迎戰，去溝通、去說服、讓跟民進黨同一陣線的「台灣隊」，越來越壯大，讓台灣一天比一天更好，一天比一天更進步。
蔡英文說，在公投的討論過程中，在中二選區補選的戰場上，她看到許多不同領域、不同背景的年輕朋友自動自發站出來，用自己的方式，跟民進黨一起為相同價值和目標而奮鬥，「謝謝你們願意為了讓台灣更好而努力」。
蔡英文說，這是台灣民主深化的重要一步，距離12月18號的公投，剩下34天；距離明年1月9號的補選，剩下56天。就像是前幾天剛離開的前秘書長李應元當年規劃的「手牽手護台灣」活動，從台灣頭到台灣尾，牽起一條看得見的防線。現在，民進黨要用守住公投、守住補選，再度為台灣牽起一條看不見的防線。