民進黨全代會！蔡英文再談台灣價值　盼台灣隊更壯大

民進黨今（14）日於台北國際會議中心召開全國黨代表大會，兼任黨主席的總統蔡英文在開幕式時致詞表示，民進黨沒有忘記，身為執政黨，也必須要對國家未來的制度、方向，奠定基礎；民進黨版的修憲案已經提出，18歲公民權、廢考監、縮短總統交接期、降低修憲門檻，這些都是為台灣民主深化努力的目標；她也表示，經濟結構轉型要持續、能源轉型的方向要堅持、社會安全網必須接住更多人、教育要更活潑和多元、各種差異必須相互包容對話，這就是民進黨理想中的「台灣價值」。





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