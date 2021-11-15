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埃及總統急鞏固政績　開羅近郊大興土木建新都

▲埃及總統府發言人表示，政府12月將展開相關程序，將辦公室遷到首都開羅東方的新行政首都。（圖／美聯社／達志影像）
▲埃及總統府發言人表示，政府12月將展開相關程序，將辦公室遷到首都開羅東方的新行政首都。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-15 00:00:00

（中央社埃及新行政首都13日綜合外電報導）富麗堂皇的總統府、全新的國會、豪華的歌劇院和寬敞的公園，都是埃及沙漠中崛起、雄心勃勃新行政首都願景的一部分，但有專家擔心新都可能無法與舊都開羅競爭。

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法新社報導，地平線上舉目所及綴滿一個個建築工地，預示著埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）宏偉都市計畫中這個最重要的珍寶即將實現。

在這個北非國家千年古都開羅以東約50公里處，建築工人們正在如火如荼趕工，要完成這項計畫。

新行政首都原本預計要在今年6月30日對外亮相，紀念2013年6月30日的大規模抗議活動，2013年這場軍方力挺的示威，最終推翻了伊斯蘭主義總統穆希（Mohamed Morsi）的分裂統治。穆希已於2019年過世。

但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，遷都計畫也受到波及。

塞西本月下達指令，要求公務人員於12月遷至新都，展開「6個月試營運」。

這座新都預計耗資450億美元，面積相當於新加坡，號稱是開羅龐大都會人口過剩問題的解方。開羅居民超過2000萬人。

塞西2014年首度當選時，稱新都為「新的國家…和共和國的誕生」。

不過一些人認為，這個僅被官方稱為新行政首都的新城市，無法和龐大的舊都開羅競爭，甚至最終還有可能遭其併吞。

總部位於法國馬賽（Marseille）的發展研究院（Institute of Research for Development）都市計畫教授兼主任卡迪（Galila El-Kadi）說：「新都對我來說是個謎。」

她向法新社表示：「它已地處開羅邊緣，目前還沒有任何人遷居當地，要不了幾年就會擴張並融入開羅。它只會增加人口密度規模，推升管理難度。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101114

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