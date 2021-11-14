拜習會將登場　分析：台灣議題會談但難有突破

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據BBC中文網、星島日報報導，美國、中國與台灣的國際關係學者均關切這場會談。
美國巴克內爾大學國際關係系主任朱志群接受BBC採訪時指出，台灣議題「肯定會談，而且一定是中方最關注的問題」。
然而朱志群強調，雖然會談，但是雙方並不會在台灣議題上有所突破。「拜登在台灣問題上給出讓中方滿意的答案微乎其微。他很可能繼續口頭上堅持一中，同時繼續發展和提升與台灣的關係」。
朱志群分析，選在這個時間點舉行拜習會，對於雙方而言都是較為合適。「六中全會閉幕後，習近平的地位更加穩固，可以比較有信心和精力處理對美關係。美中關係如果能有所改善，中國內部也會看成是習的成就，進一步提高其威望和地位。」
至於美國方面，朱志群說，拜登政府的內政外交乏善可陳，明年的期中選舉對民主黨將是很大挑戰。「如果與中國的關係取得一些進展，例如在氣候變化和朝核等問題上，應該對拜登會有加分，提升國內支持率。」
台灣國防部智庫「國防安全研究院」國安所副研究員侍建宇受訪時指出，面對明年中共20大和中國大陸社會被挑起的民族主義氣氛，北京似乎很難在台灣議題上有所妥協。然而對於美國，無論是政府還是國會，「反中」氣氛都很濃厚，因此美國更傾向「保持現狀」
他認為這次會談「很可能是美中雙方領導人借會晤的機會打個招呼，正式、具體地提出彼此心中的問題，維持鬥而不破的局面」。
星島日報引述上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，兩國元首於9月通話後，兩國間的關係有緩和跡象，政府高層的互動也有增加。然而美國國內對於中國仍有負面的認知，加上拜登上台後，他的外交、國安團隊，對中國態度偏強硬。
吳心伯認為，這次會談主要目的是藉由坦誠溝通增進互信，減少誤判，不會花太多時間討論具體議題，「因為拜登上任後在很多方面延續了特朗普（川普）的對華政策，導致中方對於美國的戰略意圖高度不信任。」（編輯：翟思嘉）1101114