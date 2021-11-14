影／公布新影片！民進黨：年底公投需要台灣人的一臂之力

民進黨於今（14）日全代會公布最新影片「好在，有你一臂之力」，述說這1年來，台灣能夠再次成功守住疫情，並且因為亮眼的防疫成績，讓世界看見台灣。這一切都是所有台灣人民貢獻了自己的一臂之力，團結防疫。面對未來，因為公投程序被濫用，為台灣的各項改革設下重重阻礙，因此12月18日的4項公投，更需要大家獻出一臂之力，投下4張不同意票，齊心守住台灣，讓台灣穩健向前邁進與世界接軌。
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影片也提到，疫情同樣也讓大家感受到世界的溫暖，因爲全球疫苗短缺的情況下，台灣在疫情升溫時，仍即時接收到世界各國的「民主疫苗」援助，這一切也都源自於去年台灣在全球疫情爆發後，為許多國家支援口罩。這個「善的循環」也讓台灣不僅成為防疫的典範，更為世界所看見。即便如此，台灣在這段時間卻同時也不斷受到對岸中國的文攻武嚇侵擾，而我們無所畏懼，也同時獲得世界各國的聲援，成為世界民主防線的一員。
影片表示，這一年來，台灣成功守住了疫情，守住了家園，更讓世界看見台灣，卻依然不斷接受各種挑戰。因為公民投票的程序被濫用，使得原來公共政策理性討論的原意，卻被用來作為政治惡鬥的工具，導致在年底的公投，面臨了極大的挑戰，但是民進黨與執政團隊秉持著「穩健執政、台灣有力」的態度，要在這段時間盡全力向人民說明，更捍衛在各項政策的立場，只因為這些議題都是攸關台灣是否能與世界交往、持續大步前進的重大政策。
影片也說，也因如此，年底12月18日的公投，需要再次匯集所有台灣人民的一臂之力，再次的守護我們的台灣，守住我們的價值，不能讓台灣進步的動力受到阻礙，這一切都需要大家的一臂之力，在公投日投下「四個不同意」、讓「台灣更有力」。