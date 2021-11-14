影／公布新影片！民進黨：年底公投需要台灣人的一臂之力

民進黨於今（14）日全代會公布最新影片「好在，有你一臂之力」，述說這1年來，台灣能夠再次成功守住疫情，並且因為亮眼的防疫成績，讓世界看見台灣。這一切都是所有台灣人民貢獻了自己的一臂之力，團結防疫。面對未來，因為公投程序被濫用，為台灣的各項改革設下重重阻礙，因此12月18日的4項公投，更需要大家獻出一臂之力，投下4張不同意票，齊心守住台灣，讓台灣穩健向前邁進與世界接軌。





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