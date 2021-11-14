青創品牌特色標章20優出爐 張大春：堅持夢想全力以赴

由臺中市政府勞工局舉辦的「青年創業品牌特色標章遴選」及「光復新村青創基地座椅設計競賽」，審查結果出爐，由勞工局長張大春頒發獎狀，表揚青年優異表現，本次頒獎典禮結合「 Young ！好樣市集」共同舉辦，適合周休假日吸引熙來攘往人潮參觀。

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張大春局長表示，盧市長相當重視青年想法，也鼓勵青年踴躍發揮創新創意，以「安居樂業、適性發展」為施政願景，推出「青秀樂臺中」青年政策，並以「建構友善青年就、創業環境」為目標，提供青年一站式就、創業服務，希望吸引青年人就、創業都落地生根於臺中。

▲本次頒獎典禮結合「Young！好樣市集」共同舉辦，勞工局長張大春，在策展人洪祺森教授陪同下巡視各攤位。（圖／勞工局提供）

第 2 年舉辦的「青年創業品牌特色標章遴選」，包含食品類選出 10 件獲得「中市青創好禮 - 食食在在標章」；文創商品類選出 10 件獲得「中市青創好禮 - 非買不可標章」，連日來邀請獲獎青年於頒獎典禮後，搭配 Young ！好樣市集進行產品展售，迴響熱烈。

另「光復新村青創基地座椅設計競賽」邀請本市高中職及大專院校學生組團參賽，共選出 5 件優選、 10 件佳作，已擇部分獲獎作品陸續製作放置於光復新村青創基地展示。張局長勉勵本次得獎的創業青年及學生團隊，堅持夢想，未來發展擁有無限可能。

▲頒獎典禮結合「Young！好樣市集」共同舉辦，適合周休假日吸引熙來攘往人潮參觀。（圖／勞工局提供）

本次頒獎典禮結合勞工局與本市 17 所大專院校合作舉辦的「 Young ！好樣市集」及經濟發展局「中區嘉年華 - 鐵道市集」，攤商均配合「第三屆臺中購物節」提供消費優惠，並可登錄 APP 參加購物節抽獎，邀請市民朋友於後疫情時期共同振興經濟。