參山處攜產業拼後疫商機 邀鳥來嬤傳授直播行銷人氣夯

後疫情時代拼經濟，參山國家風景區管理處攜手彰化縣產業觀光發展促進協會，為輔導在地產業調整行銷模式，請來台灣資深藝人「鳥來嬤」吳敏客串老師，分享直播銷售經驗，協助另闢行銷管道。年逾 70 歲的「鳥來嬤」，直播功力豐厚，一個多小時課堂與學員互動熱絡，人氣紅不讓。

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配合直播研習課程，協會也結合富雨洋傘、艾農科技、沛美生醫、佳饌股份有限公司、真興安心小舖、泳霖牧場等「番花一條街」在地觀光產業，舉辦創意 DIY 成果展示，現場還融入特色市集，並發表一系列利用傘布開發的喔熊聯名商品，可愛又實用，超吸睛。

參山處代理處長曹忠猷說，疫情改變消費購物模式，讓傳統觀光產業面臨考驗，參山處扮演中彰觀光圈平台角色，結合中央、地方與民間資源，借力使力，之前於 7-8 月已協助 12 家觀光業者舉辦多場直播活動，吸引超過 8 萬人於線上互動，對提升業者銷售與知名度有相當助益。

只是，「給魚吃，不好教他釣魚」，曹忠猷說為，與其幫助業者直播行銷，不如教授他們直播技巧，方便他們線上線下一起來，拓展行銷通路。為此，特別邀請本身就是直播主的「鳥來嬤」，下鄉分享直播經驗，「鳥來嬤」深入淺出，一一提點業者直播竅門，讓業者有了滿滿收穫。

▲配合直播研習課程，現場發表一系列利用傘布開發的喔熊聯名商品，可愛又實用，超吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.14)