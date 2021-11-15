每天甜喊「我愛你」　女兒狂call黃西田敬孝道

資深藝人黃西田女兒、女星黃露瑤，前陣子加入民視八點檔《黃金歲月》，飾演活潑調皮女「妮娜」，首集穿比基尼火辣出場，引起熱門迴響。近期她受到國立藝術大學之邀拍攝《全民返孝日》短片，呼籲大家多陪伴家人，就算分隔兩地也要時常打電話回家，「一通電話不僅只是一個簡單的問候，而是滿滿的感動！」





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▲黃露瑤（左）和爸爸黃西田（左2）關係親密，工作空檔常抽空回高雄聚會。（圖／楠軒工作室提供）

▲黃露瑤（右後）表示較少送禮物給爸媽，但堅持一定要找時間全家一起吃飯。（圖／楠軒工作室提供）

黃露瑤表示，自己在台北工作，爸媽長時間都在高雄，因工作關係長期與父母分隔兩地，所以與家人的相處模式也是電話、視訊聯繫比較多。聊到送爸媽的禮物，她表示在節日比較少特別送禮物給爸媽，但堅持一定要找時間全家一起吃飯，「我們家不需要禮物或特別安排，只要一通電話就會很開心了。」自己也會利用空檔，專程回高雄陪爸媽吃頓飯，睡一晚後才回台北，在日常中刻意安排這樣的聚餐，不限定在節日裡。





這次受邀參與《全民返孝日》的孝道短片，父親黃西田也大力支持，甚至與母親兩人都在影片中獻「聲」演出，特別錄製電話的音檔來支持這樣的公益短片，黃露瑤笑說，「我做什麼他們都很支持」，短片中呼籲年輕人多打電話回家關心家人，而這次影片也真的跟家裡一樣，雖然分隔兩地，卻堅持每日都要與家人通上電話，聊聊生活瑣事，「最好是再說一句我愛你，讓這通電話變得更有溫度」。





黃露瑤近期在民視八點檔《黃金歲月》的表現令人印象深刻，過去大多是演乖乖女，這次角色大突破，讓許多觀眾耳目一新，隨著劇情演進，已經從火辣心機女變成活潑調皮，許多觀眾積極在幫妮娜配對，一直希望妮娜有感情線。黃露瑤也表示真的很熱愛演戲，期望未來有更多不同的挑戰。



