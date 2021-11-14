陳慕義演出《亞洲怪談》送煞法師　祭草龍親自上陣

HBO影集《亞洲怪談》第二季今（14）日晚間10點首播，吳慷仁、宋芸樺主演的台灣篇《亞洲怪談2：送煞》是第一章，金鐘得主陳慕義本次出演「法師」一角，劇中送煞片段打火祭草龍的一場戲，因為需親手擺弄點了火的草龍，危險程度較高，特別詢問陳慕義是否需要使用動作替身代替，沒想到陳慕義決定親自上陣，十分敬業。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-14 21:00:00
談到本次飾演法師，陳慕義本身對於神怪的經驗是「沒有找過鬼神，也不曾有鬼神找上門」。這也是陳慕義第一次挑戰主持送煞儀式、傀儡鍾馗和燒草龍，為了避免觸犯宗教禁忌，陳慕義在宗教背景知識上下足了功夫。
由於「送煞」儀式牽涉到許多民俗禁忌，劇組不敢大意，特別請到台中廣安壇林煜智道長坐鎮，他在現實生活中就是送煞儀式的法師，所以不僅擔任本劇宗教顧問，同時也保障拍戲現場工作人員的安全，此外，他更在劇中飾演法師的助手，戲裡戲外都幫助陳慕義完美詮釋法師的角色。
《亞洲怪談》是第一部HBO亞洲原創選集影集，由亞洲導演訴說當地的迷信及民間傳說，第二季的故事包括台灣、日本、泰國、菲律賓、印尼，以及新加坡，同時更進一步探討人類面對超自然力量時，與自我的抗衡與拉扯，並大幅提升劇中的恐懼元素，每個故事都將帶給觀眾不同的觀點與見解。