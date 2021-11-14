巷仔內／領軍迎戰公投、2022 　蔡英文溫柔堅定

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民進黨今日召開全代會，蔡英文對於公投的發言，以及會中是否能順利通過「期中考入場辦法」的2022年縣市長提名條例受到高度關注。蔡英文今日在黨公職熱烈掌聲下進入會場，其臉上所展現的自信笑容堪稱久違。
登台致詞時，蔡英文先是收起笑容，感性追憶其好友、也曾在府院黨皆任居要職的李應元，搭配《伊是咱的寶貝》歌曲伴奏，不少人都紅了眼眶，過去是「蔡教授」的總統，近年少有如此撼動人心的演說。這讓人不禁想起2012年首次參選總統落敗時，於板橋競總發表演說時的模樣，想必其與李應元定有相當深厚情感。
接著，蔡英文談到民進黨已35歲，以人生歷程來說，是足以擔當大任的年紀，因此更要時時提醒自己，要為當下台灣人民交付的使命而努力。蔡也細數防疫、經濟、國防、公平進步價值等政績的落實，接著談到公投立場，呼籲國人投下「4個不同意」，更以溫柔但堅定的語氣說出，「民進黨不怕公投，民進黨是執政黨，有最大的責任要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，而是攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論」。
蔡英文今日舉手投足的自信，讓人想起2016年當選總統當晚、正值民意高峰的蔡英文。那時她在北平東路競選總部前，帶著有些微沙啞的嗓音，也是如此溫柔堅定的感謝全國人民給予民進黨的託付。
近來民進黨持續深入各縣市舉辦公投說明會，身為黨主席與總統的蔡英文如此溫柔與堅定，正是全體黨公職最需要的，也是必須要傳遞給人民的，因為這也是受到大國打壓仍不失風雅力爭上游的「台灣價值」。而公投絕對也與2022年縣市長選舉互相連動，蔡英文屆時想必也希望能依然如此自若。