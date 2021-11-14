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巷仔內／領軍迎戰公投、2022 　蔡英文溫柔堅定

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，民進黨不害怕公投，正面迎戰是唯一選擇。（圖／記者陳明安攝，2021.11.14）
▲兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，民進黨不害怕公投，正面迎戰是唯一選擇。（圖／記者陳明安攝，2021.11.14）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-14 18:21:03｜2021-11-14 18:21:35

民進黨今（14）日召開全代會，兼任民進黨主席的總統蔡英文致詞時，首先感性追憶甫離世的前秘書長李應元，接著談到民進黨今年35歲，是足以擔起大任的年紀，各項進步價值都循序漸進落實；她還用溫然語調強硬地說出，「穩健執政」這民進黨這個時代的使命，「民進黨不害怕公投」，一切正面迎戰、努力溝通說服。第二任期已過一年多，蔡英文依然保持過半的高民調，今日理性與感性兼具，既溫柔與自信的談話，讓人想起了2016年剛就任時、正在民意高峰的蔡英文。

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近一年多來，疫情肆虐全球，台灣受影響的程度已相對輕微，但仍無法倖免，蔡英文所領導的團隊致力防疫，確實讓許多既定的政策規劃有所延宕，是段不分黨派所有人都憂鬱的時光；除了疫情「外患」，面對接連的罷免「內憂」，在與民進黨友好的台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，民進黨與蔡英文的氣勢確有稍微遭到削弱，緊接著而來的公投與立委補選，堪稱2022地方大選期中考前的「考前考」，壓力可想而知。

民進黨今日召開全代會，蔡英文對於公投的發言，以及會中是否能順利通過「期中考入場辦法」的2022年縣市長提名條例受到高度關注。蔡英文今日在黨公職熱烈掌聲下進入會場，其臉上所展現的自信笑容堪稱久違。

登台致詞時，蔡英文先是收起笑容，感性追憶其好友、也曾在府院黨皆任居要職的李應元，搭配《伊是咱的寶貝》歌曲伴奏，不少人都紅了眼眶，過去是「蔡教授」的總統，近年少有如此撼動人心的演說。這讓人不禁想起2012年首次參選總統落敗時，於板橋競總發表演說時的模樣，想必其與李應元定有相當深厚情感。

接著，蔡英文談到民進黨已35歲，以人生歷程來說，是足以擔當大任的年紀，因此更要時時提醒自己，要為當下台灣人民交付的使命而努力。蔡也細數防疫、經濟、國防、公平進步價值等政績的落實，接著談到公投立場，呼籲國人投下「4個不同意」，更以溫柔但堅定的語氣說出，「民進黨不怕公投，民進黨是執政黨，有最大的責任要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，而是攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論」。

蔡英文今日舉手投足的自信，讓人想起2016年當選總統當晚、正值民意高峰的蔡英文。那時她在北平東路競選總部前，帶著有些微沙啞的嗓音，也是如此溫柔堅定的感謝全國人民給予民進黨的託付。

近來民進黨持續深入各縣市舉辦公投說明會，身為黨主席與總統的蔡英文如此溫柔與堅定，正是全體黨公職最需要的，也是必須要傳遞給人民的，因為這也是受到大國打壓仍不失風雅力爭上游的「台灣價值」。而公投絕對也與2022年縣市長選舉互相連動，蔡英文屆時想必也希望能依然如此自若。

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