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濃到黏嘴唇！秋冬來碗雞湯最幸福　三大湯品火鍋不推不行

▲台灣人最愛湯品代表？濃到黏嘴唇的雞湯，煮成火鍋超好喝。（圖／讀者郭小姐提供、翻攝自德朗火鍋IG）
▲台灣人最愛湯品代表？濃到黏嘴唇的雞湯，煮成火鍋超好喝。（圖／讀者郭小姐提供、翻攝自德朗火鍋IG）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-15 17:30:23

日前網路上熱烈討論「台灣人最愛的湯品代表」？不少網友點名各式雞湯，如苦瓜鳳梨雞湯、香菇雞湯等，冬日進補的麻油雞湯也榜上有名。隨著進入秋後氣溫明顯轉涼，冷冷的季節最想來碗熱湯或吃個爽快的火鍋了！把台灣人最愛的雞湯煮成火鍋，川菜餐廳「驥園」，經典砂鍋土雞湯，濃到黏嘴唇的膠原蛋白，令愛漂亮的女生趨之若鶩。而「德朗」則採法式料理手法，將金黃色澤的滴鑽澄清雞湯作為火鍋湯底，清甜有味。

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▲驥園濃到黏嘴唇的砂鍋土雞湯，滿滿膠原蛋白超誘人。（圖／讀者林小姐提供）
▲驥園濃到黏嘴唇的砂鍋土雞湯，滿滿膠原蛋白超誘人。（圖／讀者林小姐提供）
驥園川菜／雞窩餐廳

老牌驥園遵循古法，將熬煮8小時的老母雞湯底，爾後加入土雞、干貝及金華火腿，再細心燉煮3～4個鐘頭，才能成就的醇濃湯頭，放在砂鍋裡有著標誌性的濁白色澤，稍一不動，濃郁膠質便會在湯面形成薄膜，入口還會黏嘴唇！

▲就是這一鍋金閃閃會反光的濃郁雞湯，讓驥園常常一位難求。（圖／讀者郭小姐提供）
▲就是這一鍋金閃閃會反光的濃郁雞湯，讓驥園常常一位難求。（圖／讀者郭小姐提供）
驥園開業至今，靠著饕客口耳相傳，不少人都是衝著這一鍋滿滿精華美味而上門，搭配滿桌經典川菜，吃菜配飯又喝湯，是冬天裡聚餐圍爐最美的景緻。

鮮美雞湯加上脆口的竹笙，與軟嫩雞肉形成絕妙口感，總是讓人一喝再喝，成為台北人提起「雞湯火鍋」的心中首選，說是「全台北最好喝的雞湯」一點也不為過，更有不少外地客慕名而來。一大鍋雞湯怕用餐人數較少難以駕馭的話，可轉戰至二代店雞窩餐廳，點上小砂鍋少人共享，一償宿願。

▲德朗火鍋金黃色的滴雞精湯底，涮什麼都好清甜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲德朗火鍋金黃色的滴雞精湯底，涮什麼都好清甜。（圖／記者蕭涵云攝）
德朗火鍋

延續德朗法式餐廳的基礎，德朗火鍋採用法式料理手法淬鍊「滴鑽澄清雞湯」作為湯底，細心去油、去雜質的繁複工序，使得琥珀湯色剔透清澄，甘醇富有香氣，而且竟然每100g只有7卡熱量超低，對怕胖的女生更是一大福音。

精緻型的德朗火鍋，肉品和海鮮選品不馬虎，菜盤也以原型食物為主，把食材放下鍋涮燙成熟後就撈起入口，雞湯煮出食物最初的清甜美味，最後將整鍋精華熬煮成雜炊，建議加入初生蛋（又稱處女蛋，取自蛋雞成熟後第一次生產的蛋），和特製胡椒增添風味。

▲夏天可見檸檬冰沙蛋白霜，飯後來一口法式甜點，讓女生相當滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夏天可見檸檬冰沙蛋白霜，飯後來一口法式甜點，讓女生相當滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
不少喊著已經吃飽的客人，又把整碗香米粥飯吃下肚，是常有的事，可見雜炊魅力驚人。德朗火鍋於飯後會附上現做甜點，通常不會超出一口的小品份量，隨季節變化設計，無法事先得知的神秘感，將雅緻精巧的這一餐完美作收。

▲平價口碑又好的雞湯大叔，是大家想吃雞湯火鍋最快的好選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲平價口碑又好的雞湯大叔，是大家想吃雞湯火鍋最快的好選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
雞湯大叔

號稱為湯控而生的雞湯大叔，選用來自南法的聖雷米白蘭地入湯，搭配百里香等法式香料，催生口感溫潤厚實的白湯，不時推出季節嚴選特製湯頭，如夏天酸香生津的泰泰滾雞湯、秋冬的牛肝箘澄清湯，連同清爽標配的蔬果雞湯，在點餐前都可以試飲後再作決定，服務相當貼心。

▲帶皮雞腿肉煮後吸飽湯汁，常常一不小心吃過頭。（圖／記者蕭涵云攝）
▲帶皮雞腿肉煮後吸飽湯汁，常常一不小心吃過頭。（圖／記者蕭涵云攝）
屬平價美味的連鎖火鍋，雞湯大叔方便大家隨時吃上一鍋，推薦帶皮的乾煎雞腿排、好薄好薄豆腐紙和老師傅波浪麵，都是店內可以吸飽湯頭精華的特殊菜色，部分加點可只選半份，常常讓人忍不住一直推高專屬的套餐，切記得留意一個不小心吃太飽。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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